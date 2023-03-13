一球险胜水晶宫 曼市继续紧追炮兵

水晶宫一心为和球而战，曼市只是因为对方一个毫无必要的禁区内犯规获得罚球机会，最终1比0险胜。凭借这场胜利，曼市仍旧对领头羊阿申纳保持压力。

（伦敦综合电）作为水晶宫（Crystal Palace）主帅的阿申纳（Arsenal）前名宿维埃拉（Vieira）差一点就能为旧主夺冠立下大功。他率领水晶宫将曼市（Man City）拖入苦战，但客场作战的曼市最终还是凭借哈兰德（Haaland）第78分钟攻入的罚球，1比0小胜。

排名第12的水晶宫在本场比赛前已经连续九场联赛不胜。面对联赛排名第二的曼市（Man City），维埃拉非常自然地选择了保守战术。稳固后防，等待曼市下半场进入疲惫期后再伺机而动。

瓜帅：踢水晶宫需要耐心

一如既往，曼市本场在数据统计上全面占优，在哈兰德进球前，水晶宫甚至没有一脚射门。曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）说：“以我个人的经验，在水晶宫主场的比赛一向踢得都很艰难。我们总是陷入困难，因为我们想要打入更多进球。”

“他们总是想要浪费时间，所以我们必须压上去进攻。这场的表现让我很满意。比赛非常困难，他们总是在禁区内留六个球员防守，光是哈兰德身边就有两名球员，因此我们在这种情形下必须更好地保持耐心。”

水晶宫几乎就要获得一场和局，但法国翼将奥利塞（Olise）第78分钟在毫无必要的情况下撞倒曼市中场京多安（Gundogan），主裁判判给曼市一个罚球。哈兰德一蹴而就，攻入全场唯一进球，这也是哈兰德本赛季的第28个联赛进球。

瓜迪奥拉表示，如果不是这个有些意外的进球，曼市可能会在最后10分钟遇上更大的麻烦。他说：“他们有扎哈（Zaha）、奥利塞和埃泽（Eze）这样的优秀进攻球员，他们都能制造威胁。而今天在场上，你能感觉到他们在考验我们的耐心。”

这场胜利让曼市得以继续对榜首的阿申纳保持压力，瓜帅说：“很显然，阿申纳现在的状态非常好，但是我们现在仍然在这里。”

水晶宫10场比赛只进四球

本场输球意味着水晶宫已经连续10场比赛没有获胜。更让水晶宫球迷感到难以接受的是，球队在这10场比赛里只攻入四个进球。本场比赛中，水晶宫只有一脚射门命中对方门框范围。

维埃拉说：“只有一脚射门命中目标，你可以随便解读这个数据。不过重要的是要取得进球。你可以在半场就射门，只要踢在门框范围就可以列入统计，但这没有任何意义。”

“重要的是，我们要创造出更多机会，取得进球。总的来说，我们需要在控球时创造出更多的机会，我们需要找到更有效组合球员的方法，这是我的责任。”