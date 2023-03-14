众将恢复信心 曼市主场布阵有望拿下莱比锡

曼市在欧冠主场已保持了23场不败，本仗只要不输给莱比锡，不但有机会晋级复赛，还将与阿申纳并列成为欧冠史上主场不败纪录最长的英格兰球队。

首回合在领先的情况下遭莱比锡（Leipzig）踢和，曼市（Man City）在星期三（3月15日）凌晨的欧洲冠军联赛16强次回合回到主场摆阵，势必完成晋级任务。

在三周前的欧冠16强首回合赛中，曼市做客德甲球队莱比锡，开赛第27分钟便凭借翼锋马赫雷兹（Mahrez）的进球领先，但上半场表现缺乏亮点的莱比锡下半场却判若两队，中卫格瓦迪奥尔（Gvardiol）在第70分钟以头球为他们扳平比分。

曼市翼锋马赫雷兹已连续三场比赛攻破莱比锡的龙门。（路透社）

曼市球员们当时赛后个个垂头丧气，引起了主帅瓜迪奥拉（Guardiola）的不满。他要球员们抬头挺胸，在主场给对手好看。

曼市三主力料重回首发 莱比锡痛失两大将

在那场欧冠赛后，曼市踢了三场英超联赛和一场足总杯赛，并全部取得胜利，相信曼市众将应该已经恢复信心。

当然，曼市在上周末的英超联赛只凭前锋哈兰德（Haaland）的一次罚球中鹄，客场以1比0小胜水晶宫（Crystal Palace），表现只能算是及格，绝对不是最佳表现，但不得不提的是，他们当时收起了马赫雷兹，中场大将德布吕纳（De Bruyne）也只在第79分钟替补登场。

这是曼市和莱比锡连续第二个赛季在欧冠相遇。两队上赛季同处一个小组，并在各自的主场取得胜利，但不论曼市是输是赢，马赫雷兹都取得进球。加上首回合的进球，这名阿尔及利亚国脚已连续三次攻破莱比锡的龙门，因此他明晨应毫无意外地回归曼市首发阵容。

另外，相信“助攻王”德布吕纳和最近因为在酒吧有猥亵行为而遭到警方调查的后防大将沃克（Walker）也都会在比赛一开始就为曼市披甲上阵。

整体来说，曼市目前阵容齐整，但莱比锡就没有那么幸运了，上赛季在客战曼市时上演帽子戏法的前锋恩昆库（Nkunku）在两周前对垒多特蒙德（Dortmund）的联赛中受伤，这对德国球队来说，无疑是个巨大的损失。

在同场比赛中，莱比锡还折损了奥地利中场大将施拉格尔（Schlager）。据报道，施拉格尔的脚踝韧带撕裂，赛季恐怕已提前报销。

但曼市本仗最大的优势其实是主场作战，因为他们在欧冠主场已保持了23场不败，本仗只要不输给莱比锡，除了有机会收获复赛资格，还将与阿申纳（Arsenal）并列成为欧冠史上主场不败纪录最长的英格兰球队。

若加上其他赛事，曼市最近主场也豪取了六连胜，其中就包括在足总杯4比0狂扫切尔西（Chelsea）及联赛以一球力挫领头羊阿申纳。

但其实莱比锡的客战能力不错，在两周前联赛1比2不敌德甲排名第2的多特蒙德之前，保持了九场不败，所以曼市还须保持警惕，以免大意失荆州。