为睹中国名将马龙风采 300名球迷聚集大满贯公园

WTT新加坡大满贯星期三（3月15日）在大满贯公园举办两场签名会，中国乒乓球名将马龙和日本好手石川佳纯吸引大批球迷前来现场，57岁老球迷等了三个半小时终于获得亲笔签名。

由于疫情缘故，去年的新加坡大满贯没能举办签名会，球员也不会在赛后签名。不过今年，球迷除了能在球馆拿到签名，也能前往大满贯公园出席签名会，每一天的球员都不一样。除了马龙和石川佳纯，之前出席的球员有邱党（德国）、林高远（中国）和法尔克（瑞典）等人。

球迷说了什么？让马龙笑开怀。（李健玮摄）

马龙的签名会在下午3时半进行，不过有球迷在上午11时45分就进入大满贯公园排队。尽管等了近四个小时，她仍觉得非常值得，因为很少有机会可以看到马龙出席签名会。

近300名球迷在商店外等候马龙。（李健玮摄）

57岁的本地老球迷汪家良去年在新加坡大满贯没能获得马龙签名，当时他通过收集卡片只换到刘诗雯的。星期三中午12时抵达现场的他告诉《联合早报》：“很遗憾当时收集完卡片后，发现马龙的签名被换走了。今年我有机会出席签名会，非常谢谢WTT的安排，这是连金钱都买不到的签名。昨天（14日）看到官方释出这个消息后，我激动到睡不着。”

汪家良非常喜欢马龙，为了获得他的签名在户外等三个半小时也觉得非常值得。

本地老球迷汪家良向记者展示他获得的马龙签名。（李健玮摄）

马龙的签名会在下午3时50分左右结束，之后就是日本女将石川佳纯的球迷见面会。石川心情很好，对每一个跟她索取签名的球迷微笑。

石川佳纯对每一个跟她索取签名的球迷微笑。（李健玮摄）

马龙的签名会是目前出席人数最多的，在这之前人数最多的是星期二的林高远见面会，当时大约有100人。

除了签名，林高远也会和球迷合影。（卓祾祎摄）

男单世界排名第一的樊振东还没有举行签名会，不过他在星期一（13日）的比赛结束后给现场的几个小朋友签名。

世界第一的樊振东赛后给几个小朋友签名。（卓祾祎摄）

本届大满贯有许多有趣的节目，主办单位不只举行签名会，还安排现场歌唱演出，乒乓球VR游戏，也为球迷提供帐篷来放布条和派手幅。