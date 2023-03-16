郭勇不敌世界第三王楚钦 我国结束新加坡大满贯征程

这是16岁的郭勇与22岁的王楚钦的首次交手，在0比2落后的情况下，郭勇第三局与对手周旋，将比分咬得很紧。尽管最终落败，但这是我国球员在新加坡大满贯的最好成绩。

我国乒乓小将郭勇在星期三（3月15日）举行的WTT新加坡大满贯男单16强不敌世界排名第三的中国好手王楚钦，不过他在第三局展现出的拼搏态度赢得现场观众的欢呼。

这是16岁的郭勇与22岁的王楚钦的首次交手，王楚钦在前两局比赛中全面压制我国球员，以11比4、11比6领先。到了第三局，郭勇与王楚钦远台对拉不仅不下风，在回球上也敢打敢拼，将比分咬得很紧。

不过，经验更丰富的王楚钦还是以11比7结束比赛，获得晋级资格。他下一圈将迎战队友林高远。

郭勇赛后受访时说：“前两局的比赛很艰难，我改变不了他的比赛节奏，他出球的质量也很高。我用尽一切办法了但都不能打败他，这证明了我还不够强，我还有很多需要进步的。我从他身上学到了很多东西。”

王楚钦也称赞了郭勇的表现，他说：“包括场地还有现场的观众，包括他的上升势头，自己的每个球也是扣得非常细才赢下来，不能光看比分就觉得轻松。每一局都非常胶着。”

王楚钦一日三赛，他在男单、男双（与樊振东）和混双（与孙颖莎）均赢得胜利。

郭勇昨天一共进行两场比赛，他在上午的男双搭档冯耀恩挑战上届冠军、世界第四的樊振东／王楚钦，最终4比11、8比11、11比6、6比11落败。虽然没能取得胜利，但对比他们今年1月与这对中国组合的表现，已有很大的进步。

郭勇和冯耀恩在两个月前的德班世界乒乓球锦标赛亚洲区选拔赛0比4不敌樊振东／王楚钦。

对于这场比赛的表现，冯耀恩坦言他们是冲击者，对手的实力的确很强。郭勇则说：“在第三局我们有几个幸运球，也勇于冒险。因为如果我们像平常一样打，就会像前两局一样艰难。”

随着男单和男双的出局，我国已没有球员在新加坡大满贯征战。郭勇的下一场比赛是在土耳其举行的19岁以下青年挑战赛。

此役胜出的樊振东／王楚钦下一场将与韩国组合李尚洙卡尔伯格争夺半决赛资格，后者以3比1打败匈牙利的苏迪／埃切基。

国外球员方面，世界第21的平野美宇并没有继续走远，上一仗爆冷拿下世界第三的中国好手王艺迪后，在女单16强2比3输给另一名中国球员张瑞。至此，日本女单只剩下石川佳纯还在签表上。

世界第八的石川佳纯今天将与从资格赛突围的韩国球员朱芊曦争夺八强资格。今天也将进行混双决赛，上届冠军王楚钦／孙颖莎在半决赛击败台湾组合林昀儒／陈思羽后，决赛将迎战张本智和／早田希娜，力求卫冕。