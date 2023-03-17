新加坡大满贯发挥出色 郭勇世界排名将大跃进

在WTT新加坡大满贯乒乓球赛表现出色的16岁我国小将郭勇，凭借在男单16强获得的175个世界排名积分，下周的世界排名预料将飙升100多位，写下他职业生涯的新高。我国乒乓球总会星期四（3月16日）也组织了一场交流会，邀请他和小球员分享心得。

郭勇这次成为黑马，分别战胜世界排名51的印度老将阿昌塔和排名36的世界乒乓球锦标赛2019年男单亚军、瑞典好手法尔克，勇闯男单16强，最后败给了世界第三的中国好手王楚钦。他和冯耀恩也在男双闯入16强，奋战后不敌上届冠军樊振东／王楚钦。

世界排名依照选手在过去12个月成绩最佳的八项比赛的积分总合计算，在纳入新加坡大满贯的积分后，郭勇的得分料达到229分，排名将从目前的241位大跃进，可能来到100位左右。

他受访时说：“世界排名提高固然好，但我的水平也要跟上。非常开心世界排名能达到这么高，因为可以多打一些比赛。”

“这次的比赛还是打得不错，前两场赢了很好的对手……这次可以看到这么多优秀的选手训练和打比赛，我还要跟他们多学习。”

郭勇星期五（3月17日）凌晨将启程飞往土耳其参加WTT安塔利亚青年挑战赛，乒总趁他打完比赛和出国前的空档在乒总总部举办了一场交流会，共85位介于6岁到12岁的年轻选手和他们的父母到场与郭勇交流。郭勇和一些小球员打球互动，他的父母郭来发和周纯也在场分享心得。

6岁的庄雨欣拿到了郭勇的签名。她说：“我很开心，也很兴奋能见到郭勇。我希望我以后也能像他一样，代表新加坡参赛。”

乒总会长、三巴旺集选区议员傅丽珊说，我国选手在这次的比赛基本都有不俗表现，郭勇更是令人惊喜。她说：“郭勇虽然在参赛的我国选手中年龄较小，但他的成绩却是最好的，令我们都非常鼓舞。

“他在大场面表现冷静，很有大将之风。我们都觉得他从去年的共和联邦运动会过后到现在的几个月时间进步了很多。他才16岁，前途无可限量，我们也会尽全力让他在下来能尽情发挥。”