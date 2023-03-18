顺利打进男单半决赛 四局横扫邱党 马龙：近年打得最好一场球

中国球员马龙本届赛事连战连捷，算上昨天赛场上遇到的德国好手邱党，这名34岁球员已成功零封四名对手，王者姿态尽显。

四局碾压邱党，马龙轻松晋级男单半决赛。这名即将年满35岁的球员表示，这场比赛是自己近一年来发挥得最好的一次。

WTT新加坡大满贯星期五（3月17日）结束男女单打复赛，以及男女双打半决赛的争夺。世界排名第二的中国选手马龙在男单复赛中再次零封对手，以4比0的成绩淘汰德国选手邱党，顺利获得男单半决赛的入场券。四局比分为11比2、11比4、11比4和11比5。

现世界排名第11位的邱党近段时间状态出色，上一圈3比2惊险淘汰法国16岁黑马菲利克斯·勒布朗，顺利晋级。但本场比赛，这名26岁选手几乎没能给马龙带来任何阻力，首局更是让后者打出10比0的巨大分差。

反观马龙，这名34岁的球员此役展现出强劲的竞技状态，在轻松拿下第一局后，又以两个11比4连赢两局。第四局，邱党开局虽然取得4比1的领先，但很快又被马龙反超，最终以5比11输掉最后一局。

连续四场比赛零封对手

马龙赛后受访时称，这是自己从去年参加新加坡WTT大满贯到现在，打得最好的一场球。“人在场上的感觉、状态，包括自己想要的一些技战术、球的落点，今天都做到了。”

谈及首局打出10比0的分数，马龙表示自己当时并没有太注意比分，“因为即便是以11比0拿下，后面还有三局比赛，所以最重要的还是要赢下后面的比赛”。

本届赛事，马龙连战连捷，算上邱党，这名34岁的选手已成功零封四名球员。前三圈先后零封了德国选手杜达、中国选手林诗栋，以及韩国选手李尚洙，接下来在半决赛中与巴西选手雨果的交锋值得令人期待。

女单半决赛将成中国队内斗

雨果昨天则是与尼日利亚“独行侠”阿鲁纳经过四局的较量，以4比0轻松晋级半决赛。

另外一场复赛，中国选手王楚钦3比1淘汰同僚林高远成功晋级，截至截稿，卫冕冠军樊振东与瑞典选手莫雷加德的比赛仍在进行中。

女单半决赛赛场将展开中国队内斗，四名中国球员成功从复赛中晋级，王曼昱4比1战胜摩纳哥球员杨晓欣、孙颖莎4比3险胜韩国球员朱芊曦、钱天一4比1淘汰奥地利选手索菲亚·波尔卡诺娃、张瑞4比1轻取德国球员韩莹。

双打方面，中国的樊振东/王楚钦组合和韩国的张禹珍/林钟勋组合，均以3比1的比分，分别淘汰了日本的宇田幸矢/户上隼辅组合和台湾的林昀儒/庄智渊组合，会师男双决赛。女双决赛则又成了中国队的内斗，王曼昱/孙颖莎3比0战胜韩国组合申裕彬/田志希，陈梦/王艺迪组合3比1淘汰日本的伊藤美诚/早田希娜组合。