双线作战均取胜 樊振东今晚决战马龙

WTT新加坡大满贯赛

中国名将樊振东一日双赛，在男双收获冠军后，在男单也击败队友王楚钦获得单打资格。他星期天（19日）晚上将与另一位队友、世界第二的马龙在华侨银行室内体育馆展开冠军争夺战。

男单世界排名第一的樊振东星期六（3月18日）在WTT新加坡大满贯双线作战均取得胜利，他上午搭档世界第三的队友王楚钦斩获男双冠军后，晚上以4比1力克王楚钦再闯男单决赛。

樊振东是去年新加坡大满贯的男单和男双冠军得主，男双以3比1逆转来自韩国的2021世乒赛银牌组合林钟勋／张禹珍完成卫冕后，距离卫冕男单还差一场胜利。

在这场激烈的中国内战中，樊振东在王楚钦的发球上遭到一些挑战，不过他还是很好地化解困难，在第四局以3比9大比分落后时顽强追至9比10，虽然无缘获得本局胜利，不过这帮助他在第五局找回气势并结束比赛。' 樊振东最终以11比6、13比11、11比6、9比11、11比5取得决赛资格。他赛后受访时说：“像这样的比赛，大家水平都非常接近，也都会紧张。领先或落后的时候我都积极去想办法克服。”

他的对手将是“双圈大满贯”得主马龙，这也是去年大满贯男单决赛的重演。

世界第二的马龙在另一场半决赛以4比1击败巴西球员雨果·卡尔德拉诺。

在昨天较早时，世界第四的中国组合樊振东／王楚钦在男双决赛以3比1逆转来自韩国的2021世乒赛银牌组合林钟勋／张禹珍，连续两年赢得该项目冠军。

韩国组合林钟勋／张禹珍此役来势汹汹，首局就给樊振东／王楚钦来个下马威，以11比9先下一城。

第二局中国组合在领先的情况下被对手反超，世界第三的韩国组合在10比9领先时叫了暂停，后来中国组合以13比11完成逆袭。

樊振东说这局赢下来对整场比赛非常重要，他说：“第二局8比7我们叫了暂停，这局对双方非常重要，我们打到8比10落后时没有放弃。王楚钦在接发球有一定的优势，第二局能赢下来对整场比赛非常重要。”

扛过对方的搏杀后，樊振东／王楚钦在后两局打得非常顺利，最终以11比7、11比4完成卫冕。樊振东继续说：“这场胜利意味着我们又增加了一个（双打）冠军，对于组合的信心和自己双打能力的信心都会有所提升。”

世界第一孙颖莎 冲击“三冠王”

中国女将在女单半决赛包揽四个席位，已提前锁定冠军。

张瑞和钱天一是中国女单五朵金花以外的两位悍将，她们在半决赛交出了精彩表现，最终左手握拍的钱天一以4比1胜出，决赛将挑战世界第一的孙颖莎。

孙颖莎和世界第四的王曼昱重演去年大满贯四强戏码，不过这次的胜利者属于孙颖莎，她以4比0打败后者。王曼昱此役前来新加坡并不在最佳状态，她上个月因发烧退出中国国内直通赛和印度的果阿挑战赛，然后再因流感而延迟一天抵达我国。

孙颖莎和王曼昱在晚上进行的女双决赛与队友陈梦／王艺迪展开对决，前者在0比2落后的情况下以3比2实现大翻盘，成功卫冕女双。在女双和混双夺冠的孙颖莎此役有望在新加坡成为“三冠王”。