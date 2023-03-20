与我国体理会签备忘录 国际乒联拟在本地推出乒乓家园计划

新加坡体育理事会总裁吴钦华认为，一旦“乒乓家园”计划落成，它将会创造更多的机会，让本土运动员、教练、行业合作伙伴和其他乒乓球界人士

受益。

为了扩大乒乓球在全球的影响力，国际乒联与新加坡体育理事会签署备忘录，探讨在本地打造首个“乒乓家园”（Home of Table Tennis）计划。

文社青部长兼律政部第二部长唐振辉、新加坡体育理事会总裁吴钦华、乒总会长傅丽珊和国际乒联集团首席执行官史蒂夫·丹顿等人出席了星期天（3月19日）在华侨银行室内体育馆举行的合作备忘录签约仪式。

据了解，“乒乓家园”计划旨在通过本地的技术和人才，为运动员和教练的训练提供革新、创意和数码解决方案，提升这项运动的整体水平，同时也进一步提高社区参与度，从而扩大乒乓球在全球的影响力。在该计划下，国际乒联也将探讨在本地成立乒乓学院，为本地乒乓学员提供渠道，创造与世界顶级球员切磋的机会。

这项计划原本在2019年启动，但因受到冠病疫情的影响不得不中断。2022年，随着冠病疫情的消退，国际乒联重启了该项计划。而新加坡也是首座与国际乒联展开谈判的城市。

国际乒联主席佩特拉·索林（Petra Sorling）说，这一合作将会是乒乓球运动发展的一个重要里程碑，因为“新加坡是一切皆有可能的光辉典范”，而且通过与新加坡体育理事会的合作，双方能够“为体育的创新、包容和可持续性奠定基础。”

体理会：让更多本地人受益

对于此次合作，新加坡体育理事会总裁吴钦华称，近年来新加坡体育理事会与国际乒联一直在共同努力，致力于提升乒乓球在本地的知名度和影响力。“通过这一举措，新加坡体育理事会将与国际乒联开辟新的道路，创造更多机会，让我们的本土运动员、教练、行业合作伙伴和其他乒乓球界人士受益。”

乒总会长傅丽珊也表示，在本地打造“乒乓家园”计划对乒总来说是一个令人兴奋的消息。一旦计划落成，它将提升本地乒乓球乃至整个体育生态系统，“本地运动员和教练也将有新的机会向全球顶尖人才学习，而这些高质量的训练和设施不仅有助于现有的发展计划，同时还能激励年轻一代的乒乓球运动员。”

新加坡曾在2021年12月举办过世界乒乓球职业大联盟世界杯决赛（WTT Cup Finals），在2022年3月和2023年3月两度举办WTT新加坡大满贯（WTT Singapore Smash），反响热烈。