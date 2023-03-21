巧固球总会盼获政府津贴 推动发展提升竞争力

为提升本地巧固球运动的发展，新加坡巧固球总会希望能以慈善体育机构身份获得全国体育协会的认证，从而向政府申请津贴，巩固作为世界巧固球“强国”的地位。

巧固球总会会长林子轩星期一（3月20日）在实乞纳南联络所举行的巧固球协会晚宴上做出上述表态。文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉以及国际巧固球总会会长黄进成以受邀嘉宾的身份出席了晚宴。

一直以来，巧固球总会的经费有限，选手出国参赛时还须自行支付机票和住宿等费用。因此，总会希望重新定义自身，以慈善体育机构身份向政府申请资助，进而提升自身的竞争力。因为在全国高水平运动体制下，只有通过慈善体育机构这一身份并获得国家体育总会的认证，才能向政府申请资助。

巧固球总会会长林子轩说：“作为一项小众运动，巧固球本身发展得很好。如今我们排名世界第一，如果能获得政府在金钱上的资助，这将有助于提高我们的运动员的水平。”

林子轩也表示，总会对这项运动有着远大的理想，不仅希望它成为全国校际运动会的一部分，也希望这项运动能够登上东南亚运动会的舞台。他说：“通过我们最近的成绩和给国家带来的荣誉，我们相信我们已经赢得了与其他主流体育项目一样的权利，是受认可的本地体育机构之一。”

今年初，我国巧固球女队在世界巧固球总会公布的世界排名中超越中华台北，荣登世界第一宝座，男队也取得世界第三的名次。

唐振辉：将会提供更多支持

唐振辉表示，文社青部以及新加坡体育理事会将会积极推广这项运动，为球员教练提供更多的支持。

唐振辉说：“我们会加强与巧固球总会的合作，看看这项运动是否有机会登上2029年的新加坡东南亚运动会舞台。”

新加坡体育学校也承诺为协会提供学校的健身房和运动科学相关建议，从而更好、更高效地为运动员提供服务。

我国巧固球国家队接下来将积极训练，备战2023年8月1日至6日在捷克首都布拉格举行的巧固球世锦赛，以及8月17日至18日在台湾高雄参加亚太青少年沙滩巧固球锦标赛。除此之外，我国也将在今年7月13日至16日举办世界青少年巧固球锦标赛，以及在7月17日和18日举办东南亚巧固球锦标赛。