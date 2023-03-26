姆巴佩当法国队长上演完美首秀 率队4比0血洗荷兰

（巴黎综合电）姆巴佩（Mbappe）以最完美姿态上演他的国家队队长首秀，在星期六（3月25日）凌晨的2024年欧洲足球锦标赛外围赛首场小组赛中贡献两个进球和一次助攻，率领法国队主场以4比0血洗荷兰。

在去年卡塔尔世界杯闯入复赛的荷兰，因队中有多名球员感染病毒而只能以残阵出击，结果开赛不到两分钟就被法国队攻陷城池，上半场结束前龙门已被轰破了三个洞。

法国的首球由姆巴佩助攻刚将头发染成粉红色的副队长格里耶兹芒（Griezmann）进球。仅仅六分钟后，法国队已凭借中卫于帕梅卡诺（Upamecano）的进球扩大领先优势。

第21分钟，姆巴佩斩获了他成为法国队队长后的首个进球。第88分钟，这名巴黎圣日耳曼（Paris St.Germain）球星再下一城，将比分改写为4比0。

荷兰原本有望在伤停补时阶段收复一城，岂料由前锋德派（Depay）操刀的罚球被法国新一号国门迈尼昂（Maignan）扑出，让主队得以保持城池完璧。

姆巴佩受访时说：“我们不想让球迷失望。这是我们在世界杯后的首场战役，而撇开决赛不说，我们真的希望能延续在世界杯的良好势头。”

针对自己的表现，他则说：“我努力做好自己的工作，表现果断，从而影响其他人。今天一切都进行得很顺利，但这只是开始，所以我们绝对不能得意忘形。”

这是荷兰自2017年8月以来，首次以四球惨败给对手，而巧的是，上一次以如此悬殊比分击败他们的同样是法国队。

卢卡库带帽 比利时三球痛宰瑞典

F组方面，比利时也在首场小组赛客场以3比0痛宰瑞典。

比利时在去年世界杯表现欠佳，意外止步小组赛，执教球队长达六年的主帅马丁内斯（Martinez）最终引咎辞职，年仅37岁的前德甲球队莱比锡（Leipzig）主帅特德斯科（Tedesco）今年2月正式出任比利时国家队的新教头。

这是特德斯科上任后的首场比赛，结果天助他也，前锋卢卡库（Lukaku）的三个进球让他得以打响执教后的首炮。