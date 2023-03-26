美国男单尤班克斯爆冷淘汰丘里奇 女单可可意外出局

（迈阿密综合电）尤班克斯与麦克唐纳德在迈阿密网球公开赛男单次圈赛，分别爆冷淘汰世界排名第17的克罗地亚球员丘里奇与世界排名第23的意大利球员贝雷蒂尼，晋级第三圈。不过，美国女单球员可可则在第三圈比赛意外落马，败给俄罗斯球员安娜斯塔西亚·波塔波娃，无缘晋级。

世界排名第119位的26岁尤班克斯以6比3、4比6、6比2淘汰丘里奇后，取得了目前个人职业生涯的最大胜利。

尤班克斯说：“老实说，我觉得自己打得并不差，只是有时候没有执行好。”

“我觉得我的比赛战略是正确的。我想打乱对手的节奏，我想创造更多上网的机会。只是一些球我没有打好，不过这点我可以忍受。所以我告诉自己说，‘好吧，我觉得我的打法是正确的。如果我继续尝试，挥拍的失误希望能减少一些，我能找到我想要的落点范围。’我能够做到这一点。”

与此同时，麦克唐纳德虽然两盘直落淘汰贝雷蒂尼，不过两盘比赛都是经历抢七苦战后才以7比6（10比8）、7比6（7比5）拿下胜利。

另一方面，刚在印第安韦尔斯大师赛决赛落败的俄罗斯球员梅德韦杰夫则不费吹灰之力，仅费时62分钟就以6比1、6比2淘汰西班牙球员贝纳。

梅德韦杰夫在印第安韦尔斯大师赛决赛败给另一名西班牙球员阿尔卡拉斯，当时后者在比赛上成功运用放小球战术，而在这次对垒贝纳的比赛上，这名俄罗斯球员也多次靠放小球拿分。

他开玩笑地说：“我觉得自己需要打更多这样的球（放小球）。我一直都喜欢放小球，不过这不是我在比赛上的拿分武器。”

在女单第三圈比赛方面，安娜斯塔西亚·波塔波娃经过三盘激战后，以6比7（8比10）、7比5、6比2淘汰赛会第六号种子可可。