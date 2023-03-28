（伦敦综合电）在上轮联赛公开炮轰球员和管理层后，“热刺”托特纳姆（Tottenham）主帅孔特（Conte）与球会分手已无可避免。热刺在本地时间星期一（3月27日）凌晨宣布和这名意大利名帅分道扬镳的消息。

热刺的上一场比赛是3月18日客战垫底的南安普敦（Southampton）的英超联赛，当时一度以3比1领先，却在完场前十几分钟被对手连进两球，被追至3比3。孔特对此极为不满，在赛后记者会上直接发飙，不仅痛批球员们自私，毫无斗志，还挖苦球队多年无冠不是没有理由。

热刺在2021年11月开除葡萄牙籍主帅努诺（Nuno）仅一天后，就宣布孔特上任，而孔特也不负众望，首个赛季就率队取得英超第四名，阔别两个赛季后重返欧洲冠军联赛行列。

可惜的是，热刺本季未能更上一层楼，尽管球队上仗在被南安普敦逼平后，仍保住英超第四名的位置，但他们仅以2分领先比他们少赛两场的纽卡斯尔（Newcastle），而之前已先后从联赛杯、足总杯和欧冠出局的他们，本赛季也注定再次空手而归。

但很显然的，压垮孔特与球会关系的最后一根稻草是孔特在赛后对球队上下毫无保留的批评，但热刺还是给他留了点情面，在“分手信”中强调双方是“协议分手”，并感谢对方在上任的首个赛季率队取得欧冠资格。

同时，热刺也在声明中宣布，之前在孔特进行胆囊炎手术时临危受命的助教斯特里尼（Stellini）将以过渡主帅身份带领球队踢完本赛季，另一名助教梅森（Mason）将担任副主帅一职，消除了外界对球队将以刚被德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）开除的德国少帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）取代孔特位置的猜测。

热刺主席莱维（Levy）也在声明中呼吁球员们要团结一致。他说：“我们还有10场英超联赛，还有机会争夺下赛季的欧冠资格。我们必须团结一致。大家都得更加努力，为球会和我们忠实的球迷尽可能争取最高的排名。”