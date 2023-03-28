杨佳敏女单封后 金羽佳／黄嘉盈女双夺金

我国羽毛球女将从波兰华沙传回捷报，在国际挑战赛级别的波兰公开赛中，杨佳敏赢得女单冠军，金羽佳／黄嘉盈赢得女双桂冠。这是杨佳敏自2019年后的首个国际赛事冠军。

杨佳敏和金羽佳／黄嘉盈在各自的赛项中都是头号种子。在星期天（3月26日）的最后一天比赛中，杨佳敏先是在半决赛中21比12、21比10战胜法国选手罗西，之后又在决赛中21比13、21比11战胜土耳其选手内斯莉罕，赢得冠军。

这是杨佳敏的首个国际挑战赛冠军，也是她自2019年后的首个冠军。此前在2018年和2019年，杨佳敏曾两次赢得世界羽联世界巡回赛超级100赛冠军。根据世界羽联赛事体系，超级100赛的级别比国际挑战赛更高。

杨佳敏今年状态不佳，在马来西亚公开赛、印度公开赛、印度尼西亚大师赛和全英公开赛中全部是一轮游，世界排名也从最高时的第16位下降到了第35位。在夺冠后，杨佳敏通过社交网站吐露心声。

她写道：“我在波兰度过了治愈的一周，身心内外都找到了平静。我很高兴能够获得胜利。我不会将任何经历当作是理所当然，现在我要去西班牙迎接下一个挑战。感谢大家给我的言语和精神上的支持，感谢罗伟盛教练的指导。”

金羽佳／黄嘉盈则是因为对手退赛，从半决赛直接进入决赛。在决赛中，她们面对二号种子、来自加拿大的凯瑟琳／杰芙林。金羽佳／黄嘉盈以21比17、17比21和21比15胜出。这是两人搭档赢得的第二个国际挑战赛冠军。

我国男双组合郭俊良／骆建贤也在男双中打入半决赛。他们在半决赛中0比2不敌台湾组合张课琦／柏礼维，没能进入决赛。