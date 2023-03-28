法国险胜爱尔兰 荷兰轻取直布罗陀

帕瓦尔攻入制胜球，迈尼昂赛末两度扑救险球，法国一球险胜爱尔兰拿下欧锦外围赛两连胜。

（都柏林综合电）拜仁慕尼黑（Bayern Munich）后卫帕瓦尔（Pavard）为法国攻入制胜球，协助球队在2024年欧锦外围赛B组比赛1比0击退顽强的爱尔兰，取得两连胜。法国在首场小组赛4比0轻取小组最强的对手荷兰。

这是帕瓦尔自去年底卡塔尔世界杯首场小组赛后第一次代表法国出战，他在下半场开始后五分钟为法国攻入全场比赛的唯一进球。

除了这名球员的进球协助球队取得完美开局外，门将迈尼昂（Maignan）也功不可没，在球赛最后关头两次扑救险球，为球队守住完整城池，也守住一球的微弱优势。

世界排名第三的法国面对世界排名比自己低45个位置的爱尔兰，胜得并不轻松，主场作战的爱尔兰虽然只掌控34%的控球率，却创造了与对手同等的11次攻门，并且在球赛的最后关头，令对手捏了一把冷汗。

法国队主帅德尚（Deschamps）在球队惊险胜出后承认，比赛过程并不轻松。

他说：“面对一支一直在施压的球队，永远都不会轻松。六个积分，这是个很好的成绩，恭喜这个团队（法国队），不过未来仍任重道远。”

对于帕瓦尔的表现，德尚认为这名后卫已经恢复了状态。他说：“他（帕瓦尔）回来了，是他为我们赢得了比赛。任何人都可能面对状态下滑的时候，现在他已经恢复到了最佳。”

帕瓦尔：迈尼昂才是全场最佳球员

另一方面，帕瓦尔认为自己虽然攻入制胜球，也对表现感到满意，不过他认为迈尼昂才是全场最佳球员。

他说：“我做出了很好的预判，射门时的感觉也很好，这个进球对我和法国队都很有帮助。世界杯的发展未如我所预期，但我仍然会在球队取胜后感到开心。我是一名团队球员，能出场比赛对我也很重要。我希望当前的状态能延续下去。”

在被问到“本场最佳球员该选谁”时，帕瓦尔说：“迈尼昂的扑救帮助我们完成了零封，所以我会选他。”

德尚也肯定了迈尼昂的表现。他说：“要接手门将的位置（洛里斯，Lloris）不容易，不过自从他加入球队后，表现一直很好。”

迈尼昂（黄衣）在球赛最后关头的扑救为法国队守住了最后胜利。（法新社）

与此同时，爱尔兰虽然惜败给世界杯亚军法国，该队边翼奥本（Ogbene）认为球队拿出了精彩表现。

他说：“能与世界上最优秀球队之一分庭抗礼，我们应该感到骄傲，前途是一片光明的。”

荷兰三球轻取直布罗陀

在同组的另一场比赛，荷兰从首轮小组赛惨败给法国的阴影中走出来，主场3比0轻取弱旅直布罗陀。

面对10人迎战，并且世界排名第200位的直布罗陀，荷兰队没有遭遇太多的挑战，体育马德里（Atletico Madrid）前锋德派（Depay）在球赛第23分钟为荷兰首拔头筹后，效力英超球会曼市（Man City）的中卫阿克（Ake）第50与第82分钟梅开二度，直布罗陀球员沃克（Walker）在球赛第51分钟被红卡罚下。

虽然取得了3比0的胜利，荷兰队长范戴克（van Dijk）并不满意，认为球队应该取得更多的进球。

他说：“你进了三个球，但应该进更多。”

“这是一场永远无法正确应对的比赛，我可以这么说，应该以10比0拿下。”