功勋主帅弗格森与温格入选英超名人堂

（伦敦综合电）曼联（Manchester United）和阿申纳（Arsenal）功勋主帅弗格森（Ferguson）及温格（Wenger）获认可，在星期三（3月29日）成为首两位入选英超名人堂的教头。

现年73岁的“教授”温格曾执教阿申纳22年，是英超史上任教同一队最久的主帅，而81岁的“爵爷”弗格森则早在英超1992年成立前就执教曼联，单算英超执教履历比温格少，因而“吃亏”，排在第二，但他在曼联的总年数长达27年。两人分别帮助球队建立了丰功伟业，90年代起成为英超有名的一对“宿敌”。

弗格森是英超最成功的主帅，共为曼联赢得13座联赛冠军，而温格也有三座英超冠军在手，当中包括至今仍让人津津乐道，在2003-04赛季以不败成绩夺冠的神话。

英超名人堂设立于2021年，此前只有16位球员入选。弗格森和温格作为加入名人堂的首两位主帅，受访时也惺惺相惜。

温格说：“和他分享荣耀，对我而言是莫大荣幸。我们就像是两位拳击手，像疯了一样地斗争，也一起坚持了下来。最后，你得尊重他，和他见面的机会也很棒。我们可以一起畅饮，分享以往斗争的回忆。”

温格在1996年受聘成为阿申纳主帅前，在日本执教，名气不大，弗格森也不认识。弗格森说：“我一开始疑惑‘他是谁？’，但他很成功地改造了球队，阿申纳成为了一支很难踢、让我们一直想要打败的队伍。”

两人隐退后 关系相当熟络

弗格森说，虽然在任时两人没有对话，但隐退后，两人关系变得相当熟络。

“多年下来，我们经常在瑞士的欧洲足联会议碰面，去阿森（温格）知道的一家小餐馆。我很享受他的陪伴，他真的是一个很有趣的人，但当然选葡萄酒还是由我负责！”