WTT青少年乒乓球赛 我国小将黎明映U13女单夺冠

新加坡乒乓球小将黎明映星期二（3月28日）在波兰举行的WTT青少年常规挑战赛弗瓦迪斯瓦沃沃站13岁或以下（U13）女单战胜香港选手阮芯诺夺冠，她星期三（29日）在15岁或以下（U15）赛事再度战胜这位对手，随后打进八强。

13岁的黎明映在波兰青少年赛U13组别以3比1（11比9、11比6、3比11、11比7）打败阮芯诺，赢得职业生涯首个U13冠军，她今年1月在奥地利林茨举行的青少年常规挑战赛U13组获得第二名。

黎明映结束U13的比赛后，隔天便越级挑战参加U15组别赛事，她一日双赛均取得胜利。她在女单32强再度与阮芯诺交手，最终以3比0（11比7、11比7、11比8）胜出。她之后与波兰女将玛雅·拉科马展开八强争夺战，她以3比0（11比7、11比4、11比8）取得晋级资格。

黎明映在青少年世界排名第252，她的下一圈对手是来自香港的麦明芯，后者去年11月曾在黎巴嫩青少年赛的U13和U15组别夺冠。

与此同时，我国另一批球员在土耳其参加WTT安塔利亚支线赛，混双组合冯耀恩／王歆茹和周哲宇／曾尖旗开得胜，均闯入八强。

冯耀恩／王歆茹首圈对垒东道主组合伊尔马茨／埃杰，表现顽强，在0比2落后的情况下，连下三局完成逆袭。他们将在下一圈迎战卢森堡的格洛德／萨拉。

周哲宇／曾尖没有遇到太大挑战，他们以3比0零封马来西亚组合后，接下来将与乌克兰的利莫诺夫／萨洛梅娅争夺四强资格。

除此之外，20岁的冯耀恩也在男单报捷，他对垒德国球员厄梅时陷入苦战，两人战至2比2平局。在决胜局，冯耀恩以15比13惊险胜出，取得32强资格。他接下来将迎战奥地利的金泰炫。