世界第一安赛龙确定参加新加坡羽毛球公开赛

世界排名第一的丹麦名将安赛龙确定参加新加坡羽毛球公开赛（超级750赛），与他一同确定参赛的还有泰国好手拉查诺和昆拉武特。

新加坡公开赛将在6月6日至11日于新加坡体育城的室内体育馆举行。赛事今年从超级500赛升级为超级750赛，这意味着更多顶尖好手将前来我国征战。这项比赛也是争取巴黎奥运会资格的其中一站。

29岁的安赛龙今年1月在马来西亚公开赛夺冠后，在印度公开赛、全英赛和瑞士公开赛均无缘登顶。尽管如此，他仍被外界视为夺冠热门。对于来临的新加坡公开赛，安赛龙感到期待。

他说：“我很喜欢在新加坡比赛，这里的球迷都非常棒。很不幸的是，去年我没办法在新加坡比赛，不过我很期待今年回到新加坡，也期待能获得首个新加坡公开赛冠军。”

去年的男单冠军得主是来自印度尼西亚的安东尼·金廷。

与此同时，世界第七的泰国好手昆拉武特和队友拉查诺（2013年世锦赛女单冠军）和前世界第一混双组合德差波尔／沙西丽也会亮相。

沙西丽说：“新加坡一直是我们的福地，我们已经在2019年和2022年两次赢得新加坡公开赛冠军。这对我们来说，会是最具挑战性的一届比赛，因为他们现在是超级750系列赛，所以竞争将比以往激烈。”

新加坡公开赛本月已开始售票，早鸟票会在星期五（3月31日）结束，有兴趣的公众可前往ticketmaster购票。