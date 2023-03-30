杨佳敏轻取印度对手 西班牙大师赛闯八强

我国头号羽毛球女单选手杨佳敏延续复苏势头，星期四（3月30日）晚上在西班牙大师赛16强中以两局21比15轻取印度选手阿什米塔，闯入八强，成为我国这项比赛的独苗。

杨佳敏上周在波兰公开赛上打破之前多次一轮游的低迷，以不失一局的成绩成功夺冠。她星期三（29日）晚上在32强赛中以24比22、21比11拿下加拿大新秀吴熙儿后，在16强赛上也基本没有遭遇太大考验。

面对世界排名52的阿什米塔，世界排名33的杨佳敏首局就取得9比3的领先优势。虽然阿什米塔过后尝试缩小差距至11比14，但杨佳敏又连拿四分，最后以一记杀球拿下首局。

杨佳敏在次局也6比1大比分领先，不过她下来因几次击球出界或挂网，让领先优势一度缩成8比7。但她稳住阵脚，杀球得分，并借着对手的两次失误，带着11比7的优势进入中段休息。过后阿什米塔将差距缩小至10比12，不过杨佳敏以连贯性控球及强杀球让对手难以招架，连得六分，共花了29分钟拿下胜利。

我国其他选手都已出局，杨佳敏作为独苗，将在八强对垒赛会八号种子、美国好手张蓓雯。

同样在波兰公开赛中夺冠的我国女双金羽佳／黄嘉盈星期三凌晨苦战三局，不敌世界排名第285的日本新晋组合保原彩夏／水津优衣，比数是17比21、21比15、6比21。

我国混双成员陈薇涵则因在上一站的瑞士公开赛患上重感冒，未能及时痊愈，被迫在星期三和丈夫许永凯退出比赛，让台湾组合李哲辉／许雅晴不战而胜。

男单郑加恒则在星期二（3月28日）的资格赛首轮拿下德国选手后，次轮以两局21比23败给巴西的马蒂亚斯，无缘正赛。我国头号男单骆建佑没有参加这项比赛。