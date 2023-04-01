继联赛杯决赛后再碰头 红魔喜鹊争欧冠资格

纽卡斯尔如果复仇成功，可在英超超越曼联重返欧冠区，曼联若输球则有跌出前四的风险。

“红魔”曼联（Manchester United）和“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）星期天（4月2日）将继2月底的英格兰联赛杯决赛后，在英超联赛再次碰头，上演欧冠资格争夺战。喜鹊经过之前的低迷期后有所复苏，主场摆阵不容易被战胜。曼联如果输球本轮后可能跌出欧冠资格区，在两位射脚拉什福德（Rashford）和马夏尔（Martial）应能复出的情况下，同样不容有失。

目前除了阿申纳（Arsenal）和曼市（Manchester City）基本上稳获下赛季欧冠资格外，另两个席位争夺激烈。曼联目前以50分排第三，托特纳姆（Tottenham）和纽卡斯尔（Newcastle）分别只落后一分和三分，不过曼联和纽卡斯尔都少赛两场。由于净胜球占优，纽卡斯尔只要战胜红魔，就能重返前四的欧冠资格区。

曼联在联赛杯决赛2比0战胜纽卡斯尔，夺下主帅滕哈格（ten Hag）上任的首座个冠军后，其实状态不算非常好。曼联在联赛杯决赛后的两场英超都未胜，也在国际比赛日前对富勒姆（Fulham）的英格兰足总杯八强赛遭遇险情。若不是对手在最后20分钟送出罚球，加上对方主教练及两名球员被罚下，曼联能否逆转取胜还很难说。