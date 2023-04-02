连续三天破全国纪录 尚达曼：珊蒂是新加坡英雄

珊蒂成为首位在女子200米跑中冲进23秒大关的本地运动员，22秒89的新全国纪录在亚运会也具备夺金实力。国务资政尚达曼称赞说，珊蒂是新加坡英雄。

我国短跑“女王”珊蒂继续在澳大利亚布里斯班创造惊喜。她在澳大利亚田径公开赛女子200米跑预赛中跑出22秒89的成绩，成为首位在女子200米跑中跑进23秒大关的本地运动员。新加坡田径队短跑及跨栏教练路易斯·昆纳说，珊蒂成绩进步如此之快，出乎他的意料之外。

珊蒂在星期天（4月2日）预赛跑出的成绩是22秒89，这比她在3月25日于布里斯班田径经典赛中创下的原全国纪录快了0.27秒。上周五（3月31日）和周六，珊蒂也连续两次在100米跑中打破全国纪录，以11秒37的成绩夺冠。在澳洲田径公开赛的三天比赛中，珊蒂居然三次打破了全国纪录。实际上，过去一个月，珊蒂一直在澳洲和新西兰参赛，已经五次刷新全国纪录。

进步幅度令人惊艳

去年东南亚运动会中，珊蒂的100米和200米成绩分别是11秒62和23秒52，夺得亚军和冠军。如今她这两项成绩比一年前分别快了0.25秒和0.63秒，对于一名26岁的短跑选手而言，这样的进步幅度不仅是难能可贵，更是令人惊艳的。

珊蒂没有参加之后的200米跑决赛，新加坡田径队的葡萄牙籍教练昆纳对《海峡时报》说：“（珊蒂）她一直在高水准上竞技，身心都非常疲惫。所以我们决定，她最好还是不要参加决赛。我们不知道还有没有其他类似水平的运动员，在一个月内创造这么多的纪录。对于一名运动员来说，这有些太多了。”

“因为冠病，上赛季比赛受到很大影响。2023年会是一个充满挑战的漫长赛季。我们没有预料到会在这么早就打破这么多次纪录。在过去一个月中跑这么快，跑这么多次，这都不在我们的计划之中。所以现在需要重新审视下一步的计划。”

珊蒂：没想到能跑这么快

珊蒂在澳洲和新西兰参赛主要是为了给5月的柬埔寨东运会以及9月的杭州亚运会备战。22秒89的成绩也优于过去五届亚运会的夺金成绩。珊蒂说：“我非常吃惊。经过这几天和过去一个月的比赛后，我感觉很疲惫。我从没想过我能跑这么快。在冲过终点线后，我需要再次确认才能相信那个数字。22秒89。我真的是震惊了。”

“能跑出23秒以下的成绩，这太疯狂了。这是我长久以来一直在努力的目标。”

另一名本地运动员陈绪洳和珊蒂参加了同一场预赛，她跑出了24秒23，成为我国在女子200米跑项目中历史第二快运动员。

我国国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼在脸书向珊蒂送出祝贺。尚达曼写道：“（200米）这是珊蒂的强项，她这一次从起跑开始就一直完美无瑕，让她成为新加坡第一位跑出23秒以下成绩的女性。珊蒂在16岁时就第一次打破100米全国纪录。她有过起伏，这让她成为更真实的新加坡英雄。现在她26岁，她展现了她的勇气和坚持。就像她所说的那样‘只要继续成长就好，因为最终那是属于你的历程。如果有什么人能决定最终结果的话，那个人就是你自己。’”