法甲PSG主场两连败 梅西被喝倒彩

（巴黎法新电）法国甲级联赛豪门巴黎圣日耳曼（PSG）连续吞下第二场主场败仗，在本地时间星期一（4月3日）凌晨的法甲联赛0比1不敌里昂（Lyon），阿根廷世界杯英雄梅西（Messi）被喝倒彩。

两周前在主场0比2败给了雷恩（Rennes），星期一又因为里昂球员巴克拉（Barcola）的进球，而在主场吃下败仗。这已经是PSG本赛季的第五场联赛败役，并且都发生在2023年，现在他们只领先第二与第三的朗斯（Lens）及马赛（Marseille）六分。

这场比赛的前奏一开始就不和谐，当球场播出梅西的名字时，看台上一部分球迷就吹起口哨，另一部分球迷则高喊梅西的名字。这名阿根廷球星与球队的合约就快到期，虽然PSG已经开启续约谈判，不过市场一直传言他将回归西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）。

在梅西效力PSG的这两个赛季至今，他共出场67次，攻入29球。

PSG主帅加尔捷（Galtier）说：“口哨这部分我很难接受。”

“莱昂（梅西）为我们贡献了很多，这个赛季一开始就一直很努力付出。”

“他能传出好球，做出助攻，进球，我从来都没有想过把他调出场。”

另一方面，球队中场丹尼洛（Danilo）承认球队正经历一段困难期，在对手不断逼近下，得找出突围方法。

他说：“我们得觉醒。还有很多场比赛要进行，我们不一定能夺冠。”

“我们需要改变的地方很多，并不只是心理上，不过这轮不到我来说。”

PSG目前在积分榜上以66分领跑，朗斯与马赛则以60分排在第二与第三的位置。