豪购球员仍无起色 蓝军魔鬼赛程前二度换帅

在冬季转会窗豪购仍战绩不佳，切尔西星期一（4月3日）凌晨宣布开除主帅波特，本赛季第二次换帅。球队明晨（3月5日）将在联赛迎来利物浦，下周将在欧冠客战皇马，过渡主帅萨尔托尔无疑压力山大。

“蓝军”切尔西（Chelsea）上周末在主场耻辱地0比2败给阿斯顿维拉（Aston Villa）。讽刺的是，就在这场比赛几个小时前，蓝军前主帅图赫尔（Tuchel）在率领德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的首秀中，主场击退旧东家多特蒙德（Dortmund）。蓝军主帅波特（Potter）终于接获“下课令”，这样的结局似乎早已可预见。

图赫尔被解雇 坦言心痛至今图赫尔上赛季中途接替兰帕德（Lampard）成为蓝军主帅，随即率队夺得欧洲冠军联赛锦标，但新老板托德·伯利（Todd Boehly）本季入主没多久就解雇了他。这不仅震惊足坛，也让这名德国籍主帅耿耿于怀，最近在受访时坦言心痛至今。

在开除图赫尔后，蓝军让毫无豪门队执教经验的布赖顿（Brighton）前主帅波特取而代之，更是令人意外。尽管波特刚上任时，一度带队取得九场不败的不俗战绩，可惜好景不长，联赛杯和足总杯提前出局，加上联赛排名不断下滑，让伯利不得不开除他在当上蓝军老板后请来的第一位主帅。