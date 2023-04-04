布伦特福德英超堪称屠龙手 红魔欲全取三分不易

布伦特福德近16场联赛只输过一场，也是欧战资格的有力争夺者，加上本季首循环曾大胜曼联，绝对有底气让对方败北。

“红魔”曼联上周末输给“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）后在英超排名跌出前四的欧冠资格区。虽说他们在本地时间星期四（4月6日）凌晨对垒布伦特福德（Brentford）的补赛只要不输球就能回到前四，但绰号“蜜蜂”的对手本赛季是“屠龙手”，首循环更曾四球大胜红魔，红魔未必能终结三轮联赛不胜的小低迷。

目前纽卡斯尔、托特纳姆（Tottenham）和曼联都得50分，按照净胜球数排名第三到第五，不过喜鹊和红魔都少赛两场，喜鹊对西哈姆（West Ham）的补赛和红魔的这场补赛同一时间开踢。为了把握住甩开托特纳姆的机会，两队都不容有失。

缺少卡塞米罗 曼联战力大减不过红魔的状态更令人担忧，他们在对喜鹊时基本上被对手压着踢，至今三场联赛不胜。主帅滕哈格（ten Hag）虽然此前曾认为少了禁赛的后腰卡塞米罗（Casemiro）球队仍可应付，但红魔在和喜鹊一役的中场斗争中全面处于下风。也正是卡塞米罗在三月中对垫底的南安普敦（Southampton）上半场染红开始，曼联在他缺席的情况下就没有打出过令人信服的比赛，可见他对球队的重要性。