红魔2比0吞糖排名进前三 巩固欧冠席位

“红魔”曼联（Man Utd）延续他们的复苏之路，在本周中于老特拉福德球场1比0击退布伦特福德（Brentford）后，星期六（4月8日）再于英超早场赛主场以2比0吞下“太妃糖”埃弗顿（Everton），在“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）对阵布伦特福德的比赛前，排名升至第三位。

在上周末联赛力擒红魔之后，喜鹊以净胜球优势在排名上超越了曼联。即便曼联在本周中的联赛获胜，由于喜鹊同样告捷，因此红魔也只能继续排在对方之后。

喜鹊若击败布伦特福德 曼联将回落到第四

虽然本场获胜让曼联以三分的优势重返三甲，但只要喜鹊稍后击败布伦特福德，曼联将回落到第四位。

本场比赛，曼联上半场可谓尽显统治力，射门次数多达21次，却十扣柴门九不开，埃弗顿门将皮克福德（Pickford）的出色表现，让红魔诸将一再望门兴叹。

值得一提的是，曼联翼锋安东尼（Antony）在第11分钟有一次射门击中门柱弹回球场，但万·比萨卡（Wan Bissaka）的补射仍偏出龙门。

皇天不负有心人，曼联终于在第36分钟凭借中场麦克托米奈（McTominay）的进球打破僵局。面对埃弗顿严密的防守，桑乔（Sancho）好不容易找到突破口，麦克托米奈接球后没有辜负球迷期望，突破皮克福德的十指大关，为曼联打开胜利之门。

尽管埃弗顿在下半场不再只有“陪跑”的份，但后防主力科尔曼（Coleman）在第71分钟的一次失误，却让曼联得以扩大领先优势。

戴奇接手教鞭后 埃弗顿近五场联赛首次战败

科尔曼当时接球失误被拉什福德（Rashford）抢断，后者随后助攻刚替补上场不久的锋线队友马夏尔（Martial）进球。这是马夏尔自去年12月以来的首个联赛进球。

埃弗顿自戴奇（Dyche）接手教鞭后，表现渐入佳境，这是他们近五场联赛的首场败仗。