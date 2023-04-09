伯乐相马辨独特性情 竞技场上显多样风姿

在体育世界中，有好些马儿参与的运动，包括马术、马球和赛马。其实，马的品种与性格跟它们适合参与的运动有着很大关系。只有在适合的领域，马儿才能发挥其最大优势。

赛马是竞技，要求速度与体力；马球是游戏，反应至关重要；马术是艺术，重点是技巧。

然而，马不只是马，它又分为热血马、温血马和冷血马，这些性情种类与体温无关，而是由马的脾性和品种决定的。

热血马能对环境刺激迅速做出反应，体型轻盈；温血马是由热血马和冷血马交配培育成的一种既温顺又具备运动能力的品种，不同的冷血马马种和热血马马种会产生不同的组合；冷血马对环境的刺激反应比热血马来得慢，且性格沉稳安静，体型也比较庞大，多数用来进行劳作，有些也会用在马术治疗。

马术：唯一有动物参与的奥运项目

新加坡赛马公会马术中心首席马术教练罗伊（中间站立者）说，他们最大的困难是留住马术人才。图为罗伊与他训练的两匹马。（李冠卫摄）

奥运会侧重历史传承，因此传统体育项目马术是至今唯一有动物参与的奥运项目。在奥运百年的发展历程中，通过人与马的合作，可看到古希腊文化对古典体育之美的崇尚。

上场比赛的马一定要是温血马，它在体形、个性与气质上介于热血马和冷血马之间。温血马的性情比较温和，既保留一定的稳定性，又具有较好的运动能力。

新加坡赛马公会马术中心（Singapore Turf Club Riding Center，简称STCRC）首席马术教练罗伊·易卜拉欣（Roy Ibrahim）接受《联合早报》专访时说：“马术、马球和赛马训练的层面不同，马术着重在技巧，马球训练马儿追着球跑，而赛马则是越快越好。马术是奥运项目中唯一一个男女同台竞技的项目，在年龄上对人和马也没有要求，马可以从7岁比到19岁，退役了就送到大草原放养。”

罗伊透露，他们最大的困难是留住人才，“在我国学习马术的年轻人很多，但这些学生很多到了18岁就选择注重学业，放弃马术，然后我们又要重新开始培养。”

马术和马球曾是东南亚运动会的体育项目，但在2019年菲律宾、2022年越南和2023年柬埔寨赛会中都没有被列入赛项。不过，在接下来的泰国（2025年）、马来西亚（2027年）和新加坡（2029年）东运会，都能看到这两个项目再度亮相。

马球：须定期修剪马儿鬃毛 降低受伤风险

Colts马球和骑术学校创始人弗隆说，骑在马上打球很激烈，骑手在马上有很多动作，若马的鬃毛太长，就有和骑手缠绕在一起的可能，增加受伤风险。（李冠卫摄）

参与马球的马儿在外表上，很容易和马术与赛马的区分开来，前者的鬃毛会剪得特别短。Colts马球和骑术学校创始人帕特里克·弗隆（Patrick Furlong）说，这是为了骑手和马儿的安全着想。

他说：“骑在马上打球非常激烈，骑手在马上会有很多动作。若马的鬃毛太长，就会有和骑手缠绕在一起的可能，从而增加受伤风险，所以我们会定期修剪马的鬃毛。”

马球对马种年龄没有太大限制，但这些马匹得具备良好的速度、耐力和灵活性，脾气也要温顺，否则容易在激烈对抗中受惊、失控，而引发事故。

弗隆说，马球用的马很多是纯血马经过改良杂交的马种，它们的参赛年龄介于6岁至18岁，不过要从2岁左右开始训练。

马球是团队运动，这是和马术、赛马较为不同的地方。在新加坡，打马球的人6岁至65岁的都有，是个适合全家一起进行的运动。

弗隆说，马球在我国面对的挑战不少，大多数人认为这项运动又贵又危险。他说：“很多人还没尝试，就觉得马球很危险，但只有你尝试了，你才会懂。”

赛马：不只是赌博

本地练马师马定贤希望可以通过赛马的英姿让外界知道这项运动之美，并打破固有思维。（李冠卫摄）

热血马的马种有阿拉伯马（Arabian）和撒拉布兰道马（也叫纯血马，Thoroughbred）等。通常用作赛马的品种是撒拉布兰道马，因为它们的性格比较冲动易热。

本地练马师马定贤（Daniel Meagher）说，所有从事和马有关的人对这项运动和马儿只有“热爱”两个字，赌博只是其中的一部分，他希望可以通过赛马的英姿让外界知道这项运动之美，并打破固有思维。

他说：“说赛马等于赌博是错误的，赌博只是其中一部分。足球也是如此，很多人看球也赌球。”

马定贤坦言，马可以让人寻找内心的平静，虽然这份工作的工钱不高，但他能从中获得平静。

“马是很美丽的动物，我希望更多人能来发现它的美，它能带领人们找到方向。这不是一份固定的朝九晚五的工作，我做这行也不是为了钱，这是一份能获得满足感的工作。”

赛马的马儿通常从2岁开始就上场比赛，然后到大约10或11岁就会退役，有的会被送去骑术学校，有的经过训练去参加马球比赛，到了一定年龄就会被放养在大草原，不再被关在马厩里。

不论是马术、马球还是赛马，都要人马合一，共同在比赛中完成使命，最重要的一点是传递勇敢的信息，骑手不仅自己要勇敢，也要将这份胆识传递给战马。