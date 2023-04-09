哈兰德愈后梅开二度 瓜迪奥拉：可媲美梅西与帅罗

（南安普敦法新电）曼市（Man City）在本地时间星期天（4月9日）凌晨的英格兰超级联赛中4比1大胜积分榜垫底的南安普敦（Southampton），与领头羊“炮兵”阿申纳（Arsenal）的积分差距缩小至五分。

挪威籍主力前锋哈兰德（Haaland）在该场比赛伤愈后归队首发，并为曼市贡献两个进球，主帅瓜迪奥拉（Guardiola）高度表扬这名球员，并称哈兰德的水平足以媲美国际足坛两大巨人梅西（Messi）与克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）。

英超首赛季已贡献44进球

这仅仅是哈兰德来到英超的首个赛季，至今已经为球队贡献了44个进球，并且在27场英超赛事中取得了30个进球。

曾经在巴塞罗那（Barcelona）执教过梅西的瓜迪奥拉说：“我们需要他（哈兰德）。上半场我们并没有拿出最好的表现，不过他扭转了赛情。”

“说到顶级射脚，我们过去两个10年有罗纳尔多与梅西，而他与他们处于同一个水平。他进了很多球，我很高兴见到他伤愈后的表现，他又再一次帮我们大忙。”

在上半场结束前，哈兰德为曼市取得了比赛的首个进球。格雷利什（Grealish）在第58分钟锦上添花。随后哈兰德在第68分钟上演了一个精彩进球，倒挂金钩将格雷利什的吊球送入球网。

瓜迪奥拉：腾空进球难度极高

瓜迪奥拉说：“他（哈兰德）的第二个进球很了不起。要从空中将球踢在草皮上进球并不容易。”

除了瓜迪奥拉，哈兰德的曼市队友德布吕纳（De Bruyne）也说：“你不可能看到我这样踢球，如果我这么踢，你得把我送到南安普敦医院。”

在曼市以3比0领先后，南安普敦球员玛拉（Mara）在第72分钟收复一城，阿尔瓦雷斯（Alvarez）第75分钟在罚球点上为曼市再添一球，写下最后的4比1比分。

尽管将在本地时间星期三凌晨的欧冠复赛首回合迎战德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich），瓜迪奥拉并没有在这场比赛收兵留力，除了让伤愈的哈兰德复出，也保留了上周末4比1大胜利物浦（Liverpool）的阵容。