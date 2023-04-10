炮兵踢和红军 曼市重掌争冠命运

（伦敦综合电）“炮兵”阿申纳（Arsenal）丢失两球优势，在本地时间星期天（4月9日）的英格兰超级联赛客场与“红军”利物浦（Liverpool）踢成2比2平局，痛失两个宝贵积分。

这场和球虽然动摇不了炮兵在积分榜上的领跑地位，并仍握有六分优势，但这却是近两个月来，炮兵争冠对手曼市（Man City）首次掌握自己的命运。

在目前的积分榜上，炮兵以73分高居榜首，在多赛一场的情况下领先第二的曼市六分，两队将在本地时间本月27日于伊蒂哈球场碰头。倘若曼市拿下手上的一场比赛，又在主场击败炮兵，目前握有净胜球优势的他们将超越炮兵。

除了曼市，炮兵接下来的硬战不少，踢完曼市的比赛后，主场硬碰“蓝军”切尔西（Chelsea），然后客场出击争夺欧冠资格的“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），这些比赛都存在掉分的可能性，因此目前他们的六分优势，并没有表面上那么宽裕。

自2月中败给曼市后，炮兵在之后的七场联赛虽然取得连胜，但当中有很多是最后关头进球的险胜，或是遇上较弱的对手。接下来的最后八轮比赛，尤其是对垒曼市后，接连要对抗切尔西与纽卡斯尔，将考验炮兵争冠征途中所能承受的心理压力。

对于球队丢失两球优势被红军扳平，炮兵主帅阿特塔（Arteta）说：“我们的开局特别好，统治了比赛，球赛也按照我们想要的进程发展。”

“攻入了第一个球后，我们继续统治比赛，取得第二个进球，那是终结比赛的时刻，但我们却在半场结束前给了他们希望。”

马蒂内利（Martinelli）开赛后八分钟就为炮兵拔下头筹，热苏斯（Jesus）20分钟后锦上添花，萨拉赫（Salah）在第42分钟为红军收复一城，将比分追成1比2。这名埃及前锋虽然在第54分钟踢失罚球，但菲尔米诺（Firmino）还是在第87分钟为红军立功，助球队在最后关头逼和对手。

阿特塔说：“我们丢失了控球权。尤其是在对抗世界上其中一支最好的球队，在攻防转换，在非常危险的区域丢失控球权，当这样的情况发生时，就会很混乱。球会一直在我们的禁区内，如果无法摆脱这样的困境，那你就会受苦。”