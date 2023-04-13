贝纳塞一脚定江山 体米三年来主场首胜那波利

（米兰综合电）体育米兰（AC Milan）在本地时间星期四（4月13日）凌晨举行的欧洲冠军联赛复赛首回合中，在主场以1比0击败意甲领头羊那波利（Napoli），朝16年来首次晋级欧冠赛四强踏进一大步。这也是米兰三年来首次在主场战胜那波利。

经过29轮赛事后，那波利在意甲联赛榜以74分傲视群雄，比排名第二的拉齐奥（Lazio）多出16分。自上一次在1989–90赛季意甲联赛夺冠后，那波利再次锁定联赛冠军已无悬念。体育米兰则以52分排名联赛榜第四。

那波利首次打进欧冠赛八强

不过来到欧冠赛场上，这是那波利首次打进欧冠赛八强，也是首次在这项比赛中对上宿敌体米。

体米在这个欧洲足坛最具盛誉的大赛上曾经七度夺冠，在经验方面占不少优势。尽管那波利在上半场开赛后就采取高压踢法，也占据了上风，不过体米沉着迎战，第40分钟的一个团队快速反击中，中场贝纳塞（Bennacer）禁区边缘劲射入网，建立1比0的领先优势。

屋漏偏逢连夜雨，那波利中场安圭萨（Anguissa）完场前16分钟，因推倒对手埃尔南德斯（Hernandez），吃下第二张黄卡，而遭驱逐出场。人数吃亏的情况下，那波利再也无法扳平比分，最终一球饮恨。

体米主帅皮奥利（Pioli）赛后说：“米兰的历史包括很多欧冠赛胜利，但近年我们仅存梦想，所以这回我们想享受这场胜利。我们一开始后防踢得不好，给予那波利攻击我们的机会，但最终还是夺得对垒那波利三年来的首场主场胜利。”