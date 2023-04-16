英超曼市擒狐 哈兰德追平萨拉赫纪录

在与莱斯特的比赛结束后，哈兰德本赛季各项赛事的进球纪录扩大至47球，其中在联赛进32球，已经追平利物浦前锋萨拉赫在2017-18赛季所创下的纪录。

（曼彻斯特综合电）曼市（Man City）本地时间星期天（4月16日）凌晨在主场3比1击败“狐狸”莱斯特（Leicester），拿下联赛六连胜，目前仅落后领头羊阿申纳（Arsenal）三分。球队主力前锋哈兰德（Haaland）在比赛梅开二度，追平利物浦前锋萨拉赫（Salah）38场联赛攻入32球的纪录。

就在四天前，在欧冠复赛首回合曼市3比0战胜拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的比赛中，哈兰德成为英格兰足坛首位在各项赛事中单赛季打进45球的球员。在与莱斯特的比赛结束后，这一纪录增至47球，其中联赛的进球数也增加至32球，追平萨拉赫在2017-18赛季所创下的纪录。

距离本赛季结束，曼市还有八场联赛要踢，外加欧冠赛场和足总杯比赛，哈兰德预料将继续改写纪录。

平时不太专注于纪录数据的曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）在赛后也罕见表态，希望哈兰德能打破所有纪录。他说：“我希望他（哈兰德）打破所有的纪录，进更多的球对他来说肯定是好事，但我认为他更想要的是赢得冠军。”

哈兰德梅开二度 下半场开局就被换下

本场比赛第五分钟，后卫斯通斯（Stones）弧顶位置凌空抽射为曼市打开局面，为自己攻入本赛季的首个英超进球。七分钟后，翼锋格雷利什（Grealish）边路传中，打在禁区内莱斯特中场恩迪迪（Ndidi）手上，哈兰德站上罚球点一蹴而就，将比分扩大至2比0。随后，德布吕纳（De Bruyne）助攻哈兰德，曼市再度扩大比分。

曼市后卫斯通斯（蓝衣左二）攻入本场比赛首个进球后，与队友欢庆。（法新社）

为了备战接下来的欧冠赛，哈兰德在下半场一开始就被换下，而曼市下半场大幅度的人员调整也给了客队莱斯特一丝喘息，他们在第75分钟靠前锋伊赫纳乔（Iheanacho）扳回一球。

莱斯特前锋伊赫纳乔（右）在比赛第75分钟扳回一球。（路透社）

谈及半场过后就将哈兰德雪藏，瓜迪奥拉说：“我们还有八场比赛要踢，他（哈兰德）已经接近打满所有比赛了。我们必须照顾好他，因为他还有伤在身，所以踢45分钟比赛后去休息对他来说是件好事。”

瓜迪奥拉也认为，下半场在做出多名人员调整后，难免会发生一些状况，但球队应该避免类似情况发生。“球队在欧冠赛场的表现不错，现阶段最主要是要让他们休息，总的来说这是一场应得的胜利。”

此役过后，曼市22胜四和四负积70分，落后领头羊阿申纳三分，莱斯特七胜四和20负积25分，深陷降级区。

再吃败仗令莱斯特新帅史密斯（Smith）感到失望，但他认为，球队两球输给世界上最好的球队并不是世界末日，“我们的赛季不会因此而被挂上标签，我们有一系列的比赛，我们必须赢得比赛。”