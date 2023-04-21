76人客场小胜网队 哈登被驱逐引争议

76人季后赛客场小胜网队，以大比分3比0领先，成为首支抢到赛点的球队。但是，此役砍下21分的哈登第三节因击打奥尼尔裆部，被吹二级恶意犯规，遭驱逐出场。

NBA季后赛首轮星期五（4月21日）展开第三场比赛较量，费城76人（Philadelphia 76ers）客场102比97小胜布鲁克林网（Brooklyn Nets），以大比分3比0领先，成为首支抢到赛点的球队，但76人球星哈登（Harden）第三节被驱逐却引起争议。

回到主场作战的网队本场比赛开局表现不错，克拉克斯顿（Claxton）和布里奇斯（Bridges）连续取分，帮助网队取得八分的领先优势，随后马克西（Maxey）、哈里斯（Harris）站出来为76人连续得分。首节结束，76人以32比28领先网队四分。第二节，网队进攻手感不佳，76人继续拉大分差。半场结束时，76人领先网队11分。

第三节风云突变，网队打出一波14比0的高潮并完成反超，哈登连续得分稳住局面，但随后他因为在突破过程中击打奥尼尔（O’Neale）裆部，被吹二级恶意犯规，遭驱逐出场。末节，克拉克斯顿也因进球后嚣张庆祝，吃到技术犯规，被驱逐出场。双方胶着到关键时刻，结果落后三分的网队发球失误，梅尔顿（Melton）成功抢断反击得手，终结了比赛。