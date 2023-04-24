主场险胜大王 勇士扳平总比分

（旧金山综合电）金州勇士（Golden State Warriors）本地时间星期一（4月24日）惊险守住主场，在美国职业篮球赛（NBA）西岸季后赛首轮第四场中，以126比125，一分之差险胜萨克拉门托大王（Sacramento Kings），将总比数改写为2比2平手。

勇士在最后一节下半段一直保持着微弱领先，但在激烈比赛中，即便是经验最丰富的球员也可能犯错。柯里（Curry）在还剩42.4秒时自作主张叫了暂停，场边的勇士主帅克尔（Kerr）立刻郁闷地双手抱头。

因为此时126比121领先的勇士已经用完了全部暂停，再叫暂停直接被判作是技术犯规。不仅让大王得到一次罚球机会，还将球权拱手送出。福克斯（Fox）先是为大王罚中一分，之后又在还剩28.7秒时三分投篮命中，大王只落后一分。

福克斯（左）面对柯里（右）防守尝试三分投篮。福克斯最终得到全场最高的38分。（法新社）

柯里之后没有用完进攻时间就出手投篮，没有命中，此时比赛还有约10秒。大王暂停布置战术后，由福克斯吸引防守传球给巴恩斯（Barnes），巴恩斯尝试三分投篮绝杀没有命中，勇士惊险胜出。

柯里本场拿下32分，但对于这样一位超级球星而言，最后一分钟的表现显然有些业余。对于那次暂停，他在赛后说：“我不能说谎，当时我以为我做了世界上最聪明的决定……我看向替补席，每个人都在摇头。”

在柯里（左）叫暂停被判技术犯规后，勇士主帅克尔（右）赶忙安慰爱将。（路透社）

勇士主帅克尔（Kerr）则为柯里辩护，他表示，在之前的暂停中，他已经清楚球队用完了暂停次数，但没有向球员们说明。克尔说：“这百分之百是我的责任。”

不论如何，勇士终究在主场取得两连胜，将总比数追成2比2平。两队下一场比赛将于星期四（4月27日）上午在大王主场举行。勇士和大王本赛季表现都堪称是客场虫，两队谁能率先取得一场客场胜利，是这轮系列赛决胜的关键。