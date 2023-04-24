晋级英足总杯决赛 曼联要断曼市三冠王伟业

（伦敦综合电）“红魔”曼联（Manchester United）主帅滕哈格（ten Hag）誓言，要尽最大努力破坏同城对手曼市（Manchester City）的三冠王伟业。

红魔在星期天（4月23日）的英格兰足总杯半决赛经点球以7比6淘汰对手布赖顿（Brighton）后，将在决赛与曼市争冠。

在星期天的半决赛中，红魔正赛时间与布赖顿踢成0比0，必须通过点球大战分出胜负。曼联的七名主罚手全部一蹴而就，负责为布赖顿主踢第七个点球的马奇（March）则失手。

这场英足总杯半决赛的胜利，弥补了红魔在周中欧洲联赛复赛次回合0比3不敌塞维利亚（Sevilla），总比分2比5遭淘汰的遗憾。

然而滕哈格的球队知道，要在足总杯决赛击退还在寻求欧冠、英超与英足总杯三冠王伟业的曼市，还需要更多努力。红魔刚在2月的英格兰联赛杯决赛称霸，结束长达六年的冠军荒。

对于曼联能从欧洲联赛的挫折中振作起来，滕哈格表扬了球队的反弹能力。

他说：“首先，我们在体能上是强大的，心理上我们也很强。我们展现出所需要的个性，坚定地赢下这场比赛。

“我们证明了自己能应对挫折，能在比赛与比赛之间反弹。现在我们需要的是在艰难的环境下，在客场强化我们的反弹能力。无论如何，我们得展现出个性。”

到目前为止，曼联是唯一在单赛季完成包括夺得欧冠在内三冠王伟业的英超球会，他们在功勋主帅弗格森（Ferguson）麾下，在1999年完成英超、英足总杯与欧冠的三冠壮举，并且也曾在1977年夺取英足总杯冠军，阻止死对头“红军”利物浦（Liverpool）夺取三冠。

滕哈格：尽一切努力为球迷带回本季第二个冠军

对于如何阻止曼市成就三冠，滕哈格开玩笑地说，不会泄露怎样击败曼市的秘密。

他说：“我不会告诉你，我会收在心底。”

腾哈格承诺，将会尽一切努力，为球迷献上本赛季的第二座冠军奖杯。

他说：“我们会尽一切努力给他们带回第二座奖杯。

“我们已经证明自己能做到。当然，这不会是个容易的任务。他们（曼市）拥有强大的队伍，不过我们也是由优秀球员组成的强队，我们能击败他们。”