完场补时绝杀尤文 那波利意甲夺冠指日可待

（那不勒斯综合电）在星期天（4月23日）的意甲联赛焦点战中，领头羊那波利（Napoli）在完场补足时间攻破尤文图斯（Juventus）龙门，1比0胜出。在还剩七轮比赛的情况下，那波利的领先优势多达17分，夺冠指日可待。

尤文图斯在第80分钟后有两个进球被判无效。先是第82分钟因为犯规在先被判球进不算，后是第89分钟因为传中前球已经出了底线，被判进球无效。两队进入补足时间继续对攻，尤文图斯翼将瓜德拉多（Cuadrado）在禁区内倒地，但裁判没有任何表示。

拉斯帕多利攻入全场唯一进球 尤文球员包围裁判表不满

那波利在一分钟后攻破尤文图斯龙门，艾尔马斯（Elmas）传中，拉斯帕多利（Raspadori）门前凌空抽射破关，取得全场唯一进球。尤文图斯球员为表达不满一度围着裁判，但事态很快平息。

虽然输得遗憾，但尤文图斯主帅阿莱格里（Allegri）赛后还是向对手表示祝贺。他说：“那不勒斯（那波利）绝对配得上联赛冠军，我们知道今晚会面对一支强大的球队，我们也踢出了精彩的表现。”

尽管近期遭遇了三连败，不过由于意甲联赛官方暂时归还了之前因为财务造假案对尤文图斯扣除的15分，他们目前仍然位居意甲第三名，在下赛季欧洲冠军联赛资格的争夺中处于有利位置。