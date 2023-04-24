小胜体马 巴塞继续领跑西甲

（巴塞罗那法新电）西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）在星期日（4月23日）的西甲联赛中摆脱低迷状态，以1比0小胜体育马德里（Atletico Madrid），巩固领头羊优势。

费兰·托雷斯（Ferran Torres）在第44分钟的进球，帮助巴塞取得领先优势，并将这个比分维持到比赛结束。经过30轮联赛后，巴塞以76分高居榜首，领先第二的皇家马德里（Real Madrid）11分，很有希望赢得2019年以来的首个联赛冠军。

2020年至2022年的西甲冠军由皇马（两次）和体马赢得。

在获得这场胜利前，巴塞前两轮联赛都以和局完赛。他们这场本来有绝佳的机会攻进第二球，但波兰前锋莱万多夫斯基（Lewandowski）的射门偏出界外。

莱万多夫斯基在第75分钟如果把球传给巴西队友拉菲尼亚（Rafinha）就是空门机会，却选择单刀推射，无奈射偏。进入2023年，莱万多夫斯基表现不佳，已连续四场比赛没能取得进球。

巴塞主帅哈维（Xavi）赛后说：“费兰（托雷斯）是世界上最开心的人，拉菲尼亚和莱万多夫斯基都有点伤心。高兴是因为球队赢了，难过是因为他们没有进球。”

这是费兰·托雷斯自4月2日对阵埃尔切（Elche）比赛以来的首个进球，巴塞的前两场和局均是0比0闷和。