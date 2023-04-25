爵士前锋马尔卡宁获NBA最佳进步奖

犹他爵士（Utah Jazz）全明星前锋马尔卡宁（Markkanen）荣获美国职业篮球赛（NBA）本赛季最佳进步奖。

上赛季，马尔卡宁场均得到14.8分、5.7个篮板和1.3次助攻，而本季马尔卡宁的场均数据为25.6分、8.6个篮板和1.9次助攻，投篮命中率为49.9%，三分命中率为39.1%。此外，他也在场均得分、场均助攻、投篮命中率，以及三分球命中方面都创下了职业生涯新高。

与此同时，马尔卡宁也成为爵士队史首位获得年度最佳进步奖项的球员。

马尔卡宁目前在芬兰服兵役，他通过视频发表获奖感言时说：“爵士球迷们，感谢大家的支持，没有你们，我无法做到这一切，这仅仅是个开始，我们下赛季见！”

马尔卡宁以69张第一选票和430分总分，获得象征最佳进步荣誉的乔治·麦肯奖杯（George Mikan Trophy）。俄克拉荷马雷霆（Oklahoma City Thunder）的亚历山大（Alexander）以24张第一选票和289分总分排名第二，纽约尼克斯（New York Knicks）后卫布伦森（Brunson）以四张第一选票和91分总分排名第三。

上赛季获得最佳进步球员奖的是孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）控卫莫兰特（Morant）。