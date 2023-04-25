热刺开除斯特里尼 梅森接任临时主帅

（伦敦综合电）对上星期天（4月23日）在英超联赛以1比6完败“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）的战果“彻底不能接受”，“热刺”托特纳姆（Tottenham）开除临时主帅斯特里尼（Stellini）。

斯特里尼是在上个月原主帅孔特（Conte）离职后被推上帅位，不过这名多年来担任孔特助理的教练上任后四场比赛只赢一场，严重打击热刺下赛季的欧冠机会，而上星期天的惨败正是压死骆驼的最后一根稻草。热刺宣布炒退斯特里尼的同时，也宣布梅森（Mason）即日起接任临时主帅。

梅森曾在2020-21年赛季末段担任热刺临时主帅，他这次的首个任务将是率队出战对垒曼联的关键战役。（法新社）

热刺目前在积分榜上排名第五，落后第四的曼联（Man Utd）六分，并且比前四的球队多赛至少一场。

球会老板列维（Levy）在球会发出文告说：“星期天对垒纽卡斯尔的表现是完全不能接受的。

“克里斯蒂安（斯特里尼）与他的教练团队将离任。克里斯蒂安在赛季最艰难的时期上任，他与他的团队在这个艰难的时刻表现出了专业行为，我要感谢他。”

这已是热刺本季第二次换帅，其实早在列维更换孔特与团队时，已经引来诸多批评。

梅森曾在2020-21年赛季末段担任球队临时主帅，他这次的首个任务将是率队出战本地时间星期五（28日）凌晨对垒曼联的关键战役，后者是热刺争四的直接对手。