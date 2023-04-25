季后赛历史第四高分 巴特勒独得56分射鹿

迈阿密热浪（Miami Heat）球星巴特勒（Butler）独取56分，带领热浪完成大逆转，主场119比114力克密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），在美国职业篮球赛（NBA）东岸季后赛首圈比赛中，取得3比1的优势。

这位NBA中著名的硬汉第一节就拿到22分，第四节拿下21分。公鹿是NBA常规赛战绩全联盟第一名的劲旅，两队实力相差较大，在第四节中，公鹿一度领先了13分，胜利在望。

巴特勒暴扣让热浪反超比数。（法新社）

就在比赛还剩六分钟时，公鹿仍以12分优势领先。此时巴特勒再次挺身而出，独得七分带领队友打出一波13比0的得分高潮，成功反超比数。公鹿暂停后曾短暂反超比数。在还剩1分30秒时，公鹿109比107领先两分。

巴特勒此时接管比赛，先是外线三分出手命中，之后的进攻中，他又在外线后撤步投篮命中，此时热浪领先了三分，主场观众已经沸腾，巴特勒双手指地，不停地大喊：“这是我的地盘！”

巴特勒（22号）双手指地高喊：“这是我的地盘！”（路透社）

公鹿再次叫暂停，暂停结束后的进攻却遭热浪抢断。面对已经身负五次犯规的公鹿球星米德尔顿（Middleton），巴特勒坚决快攻篮下，造成对方犯规。米德尔顿遭罚下。随着巴特勒两次罚球命中，热浪在还剩47秒时，领先五分，终结比赛悬念。

巴特勒得到56分，这是NBA历史上第四高的季后赛单场得分。比这更高的只有乔丹（Jordan）的63分，贝勒（Baylor）的61分和米切尔（Mitchell）的57分，其中只有米切尔是现役球员。

热浪3比1领先，他们极有可能完成“黑八”奇迹，以东岸八号种子身份战胜头号种子。巴特勒想要的远比这更多，他说：“我们的目标仍是总冠军，我不在乎别人怎么看我们，也不在乎他们怎么说，很多人都把我们赢得总冠军的可能性排除在外。我就是要证明给他们看，不在乎开局什么样，一切以结果说话。”

在本地时间星期二（4月25日）的另一场比赛中，詹姆斯（James）在第四节最后时刻压哨上篮命中，最终带领洛杉矶湖人（LA Lakers）通过加时赛117比111战胜孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）。作为西岸七号种子的湖人如今3比1领先西岸二号种子灰熊。