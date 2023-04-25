华侨银行“骑车乐”活动 吸引逾7300人报名

（早报讯）华侨银行“骑车乐”活动报名星期一（4月24日）截止，共吸引7308名骑行爱好者报名参加，今年活动将是历来规模最大的一次。

这项深受国人喜爱的大型脚踏车活动曾于2019年吸引到6800人参加，创疫情前最大规模。今年这一数字再次被刷新，主办方原本准备7000张门票预售，但公众反应热烈，门票供不应求，主办方随即又增加了300多张门票。

华侨银行集团品牌与传播部总监高菁菁说：“我们要感谢报名参加这次活动的7308名骑行爱好者，以及新加坡体育理事会和陆路交通管理局等多个政府机构。华侨银行‘骑车乐’活动已不仅仅是一项体育赛事，它把各行各业的人聚集在一起，在封闭的高速公路和城市街道上骑行，享受一天的乐趣。”

华侨银行“骑车乐”活动将在5月7日开始，持续至6月5日。活动包括40公里骑行、100公里/500公里虚拟骑行等八个不同项目。

更多首次参与者

在冠病疫情暴发前的几年里，首次参加华侨银行“骑车乐”活动的比例通常平均在60%左右。今年，赛事报名人数中有70%是首次参加，这也表明脚踏车运动日益受到新加坡人的欢迎，正逐渐成为本地人首选的体育活动。

此外，为迎合想参加但没有脚踏车的参与者，本地脚踏车共享公司SG Bike将在活动现场部署200辆脚踏车供骑行者租用。

过去五年里，有超过4000名“骑车乐”参与者在共享脚踏车模式下受益。让公众能够更便捷地参与这项活动，也是华侨银行“骑车乐”活动的目标之一。