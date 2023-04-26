LIV新加坡高球赛28日开打 美名将米克尔森：推杆和发球是关键

LIV高尔夫球联赛（LIV Golf League）新加坡站本周五（4月28日）开打，12支队伍、48名球员齐聚圣淘沙高尔夫球场。六次大赛得主、美国名将菲尔·米克尔森（Phil Mickelson）认为，短距离推杆和发球表现将是赢得本站赛事的关键。

今年的LIV高球赛共有14站赛事，新加坡是第五站，也是除了沙特阿拉伯之外，唯一的亚洲赛站。

52岁的米克尔森在星期三（26日）的赛前记者会上表示，圣淘沙高球场是他见过维护得最好的球场之一。他说：“对于这样一个小国家，能够建造出这样一个世界级的高球场，真的令人难以置信。我们很高兴来到这里参赛。”

此外他也透露，圣淘沙高球场球道比较窄，因此会更专注于短距离的推杆和发球，“这是赢得本场比赛的关键。”

米克尔森将与皮奥特（Piot）、特林格尔（Tringale）和斯蒂尔（Steele）搭档，除了将争夺300万美元（约400万新元）的团队冠军奖金的同时，也将为个人赛的400万美元冠军奖金而战。

LIV高球赛以高额奖金闻名，分为团体赛和个人赛，新加坡站的总奖金池达到2500万美元。

天气闷热 球员不适

从上周的阿德莱德赛站转战新加坡，首次来新参赛的美国球员布巴·沃森（Bubba Watson）称本地炎热潮湿的天气，让他感到有些不适。

美国球员布巴·沃森表示，本地炎热潮湿的天气让他感到有些不适。（卓祾祎摄）

他说：“从一个温度较低的地方过来，我只想好好休息，这很关键。同时我也会试着让自己多补充水分。”

这是LIV高球联赛首次来到新加坡。本届赛事可谓众星云集，除了上述球员外，其他来新参赛的好手还包括大赛冠军加西亚（Garcia）、莱德杯明星队员凯梅尔（Kaymer）、前英国公开赛冠军斯滕森（Stenson）、四次大赛冠军科普卡（Koepka）、2020年美国公开赛冠军德尚博（DeChambeau）和去年英国公开赛冠军史密斯（Smith）等。

赛事将从本周五进行至星期天（30日），感兴趣的公众可上官网购票，票价从54新元起。