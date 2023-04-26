NBA季后赛 金块太阳晋级次轮

（丹佛综合电）美国职业篮球赛（NBA）季后赛首轮星期三（4月26日）结束三场比赛争夺，丹佛金块（Denver Nuggets）携手菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）晋级次轮。亚特兰大鹰（Atlanta Hawks）险胜波士顿凯尔特人（Boston Celtics），在七局四胜制的系列赛中，再扳回一城。

金块星期三在主场以112比109力挫明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves），以4比1的总比分晋级西岸半决赛。约基奇（Jokic）投进关键球，帮助金块立于不败之地。此役他摘得28分、17个篮板和12次助攻的三双数据。

约基奇说：“除了第一场比赛外，他们每场比赛都打得很好，第一场是我们唯一赢得相对轻松的比赛。本场比赛他们的表现很好，我们的优势并不明显。”

太阳打出单节50分进攻潮 奠定胜利基础

此外，太阳凭借第三节打出单节50分的攻势，奠定胜利基础，最终以136比130战胜洛杉矶快艇（LA Clippers），同样以4比1的总比分晋级。此役布克（Booker）豪取47分、八个篮板和10次助攻，杜兰特（Durant）砍下31分。虽然快艇这边有七人得分上双，但还是无法帮助球队换来一场胜利。

鹰队和凯尔特人这边打得更为激烈，双方苦战至最后关头，最终凭借特雷·杨（Trae Young）的三分绝杀，鹰队客场以119比117力克凯尔特人，再追回一城，总比分来到2比3。双方的第六场比赛将于星期五（28日）回到亚特兰大主场进行。