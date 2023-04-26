羽球亚锦赛 骆建佑与我国混双挺进16强

亚洲羽毛球锦标赛首圈32强赛星期三（4月26日）在阿联酋杜拜全面开打，我国男单骆建佑携手前一日取胜的混双夫妻档许永凯／陈薇涵挺进；不过女单杨佳敏、男双骆建贤／郭俊良、女双金羽佳／黃嘉盈不敌强敌止步。

在星期二（25日）晚上先上场的许永凯／陈薇涵以21比14、21比16轻取台湾组合李哲辉／许雅晴。两人将在星期四（27日）挑战世界第一的中国“雅思”组合郑思维／黄雅琼。

32强大多数比赛在星期三进行。骆建佑首圈和印度球员叻斯亚·森狭路相逢，虽然骆建佑交手记录处下风（此前两胜四败），但他在首局以狂风扫落叶之势，只花了11分钟就以21比7取胜。

叻斯亚·森次局先以6比3领先，但双方过后的分差一直保持在两分之内。到了中后段两人轮流领先，叻斯亚·森两度先拿到局点但都被追平。骆建佑最后连拿两分，将比分定格在23比21。他下一场的对手将是约旦球员阿尔沙尼克，取胜相信不难。

杨佳敏憾负戴资颖

世界排名第32的杨佳敏挑战世界排名第四的台湾好手戴资颖，在次局大部分时间领先的情况下被对手逆转，比数是17比21、18比21。

杨佳敏在首局战至10比10后连丢四分，最后无法追上。次局初段“小戴”连续出错，杨佳敏以11比6的优势进入中段休息。但在现场球迷“小戴加油”声不断下，戴资颖成功缩小分差，并在18比18后连夺三分取胜。

我国女双金羽佳／黃嘉盈对上韩国的李幽琳／申昇瓒，以14比21、12比21败北。尽管我国组合的排名比对手高（22对64），但韩国组合实际上是不到三个月前才开始配对参赛，两人之前分别搭档白荷娜及李绍希，最高世界排名曾达到第15位和第二位。

男双骆建贤／郭俊良星期二在资格赛一日双赛，战胜沙特阿拉伯和泰国对手拿下正赛资格后，星期三在32强赛以19比21、15比21输给去年赢得全英赛冠军的印度尼西亚组合菲克里／毛拉纳。