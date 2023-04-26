热刺惨败后球员赔偿球迷 哀兵斗曼联考验新帅能力

热刺的近况在短短一个月内急转直下，31岁的少帅梅森第二次担任临时主帅，要在最后六场联赛带领球队走出泥潭，挑战不小。

上周末在英超联赛1比6惨败给纽卡斯尔（Newcastle）后，“热刺”托特纳姆（Tottenham）一个月内两度换帅，由梅森（Mason）取代斯特里尼（Stellini）担任临时主帅。梅森本地时间星期五（4月28日）凌晨率队恶战曼联（Manchester United），如果再败基本上可以和下赛季欧冠赛场告别，但球队近期坏消息不断，立刻反弹的挑战不小。

开赛21分钟就0比5落后，上轮在客场惨败给纽卡斯尔对热刺来说是耻辱性的。球员们也深知愧对球迷的支持，星期二（25日）在热刺官网发文告表示，愿意自掏腰包赔偿出席观看上一场比赛的热刺球迷，允许他们退款，这样的举动可说是相当罕见。

文告写到：“作为一个团队，我们都理解你们（球迷）的沮丧和不满。星期天（的比赛）不够好，我们知道言语无法形容这样的情况，但请相信我们，这样的败仗是痛苦的。”

“我们知道这（赔偿门票钱）不能改变星期天已发生的事，我们将倾尽一切重回正轨，这一切就从对曼联的比赛开始。”

热刺球迷上周末眼见球队龙门不断告破，神情凝重。（路透社）

被维拉超越跌至第六 热刺再不振作欧战告急

不过，曼联对热刺已经保持交手记录四连胜，加上他们上周末成功在足总杯半决赛通过点球大战淘汰布赖顿（Brighton）闯决赛，且之前在英超取得了三连胜并未丢一球，对上近五场只取得一胜的热刺，自然更被看好。

热刺原本也是下赛季欧冠资格的有力争夺者，但吞下二连败后，已落后排名第四的曼联六分，且比后者多赛两场。随着阿斯顿维拉（Aston Villa）在星期三（26日）凌晨1比0战胜富勒姆（Fulham），连续十轮保持不败（八胜两平），热刺已经被维拉超越，排名滑落到第六位。

再接烫手山芋 梅森：已做好准备转正

如果无法及时反弹，热刺别说欧冠，能否夺得欧洲联赛甚至是欧洲协会联赛资格可能都是问题。托特纳姆此前解雇了孔特（Conte）和斯特里尼，加上足球总监帕拉蒂奇（Paratici）因全球“禁足”令被迫离职，31岁的少帅梅森继2020-21年赛季末段后，再度接过这个棘手任务。两年前他带队踢了七场比赛，取得四胜三负的战绩。

梅森是前热刺球员，不过因为伤势在2018年就退役。他星期三晚上在赛前记者会上，被问及是否要争取转正时说，他已做好准备，但眼下最重要的是这场比赛。“曼联有一个很好的赛季，赢得了一个奖杯（英格兰联赛杯）……这将是一场艰难的比赛，但我们相信我们可以拿到好成绩。”

热刺头号前锋凯恩（Kane）的合同距离到期只剩差不多一年，他一直都是曼联的引援目标。根据当地媒体报道，曼联近日也已经开始行动，向托特纳姆打探他们的心理价位。

凯恩效忠热刺多年但球队一直无法夺冠，有关他离队的传言也不间断。（路透社）

大战在即，曼联主帅滕哈格（ten Hag）在记者会上说，他们已经做好防守凯恩的准备。他也说，虽然他相信热刺惨败后会更加渴望反弹，但没有对手会比曼联更“饥渴”。

双方阵容方面，热刺门将洛里斯（Lloris）和曼联中场费尔南德斯（Fernandes）都在上一场比赛受伤，本场能否上阵还是未知数。