蓝军吞五连败 红军有望欧战

（伦敦综合电）“蓝军”切尔西（Chelsea）再遇重挫，在本地时间星期四（4月27日）凌晨的英超联赛0比2不敌伦敦同城对手布伦特福德（Brentford），吞下五连败。

对于这场又一次的主场败仗，蓝军球迷对球队的萎靡不振已经忍无可忍，在比赛后给球队送上嘘声，主帅兰帕德（Lampard）也认为球迷的倒彩声是球队罪有应得。

阿斯皮利奎塔（Azpilicueta）的乌龙球，以及姆伯莫（Mbeumo）的进球为布伦特福德锁定胜局。在目前的积分榜上，蓝军只能位居第11的位置，布伦特福德排名第九。

自3月11日击败莱斯特（Leicester）后，切尔西在各项比赛经历了连续八场不胜，而这八场不胜的比赛有六场来自主场斯坦福桥，这更是叫蓝军球迷难以下咽。

兰帕德在星期四的败仗后说：“球迷肯定会担心。如果你是名切尔西球迷，习惯了过去20年成功的岁月，你肯定会要求更多。我对球迷的嘘声没有意见。我不会坐在这呼吁球迷不要向球员喝倒彩。”

近期的糟糕表现令切尔西有可能自1996年后，首次以10名以外的排名，完成赛季。

兰帕德认为，目前球员面对信心问题，球队也可能存在平衡缺陷。

他说：“我不是在为球员开脱，我只是在支持他们。当你缺乏信心，你就很难赢得比赛。

“我们在前场有足够的活力吗？没有。这个问题已经存在一段时间，不是吗？这不可能一夜之间改变，我们必须继续努力。”

马蒂普（32号）的进球为利物浦取得最后胜利。（路透社）

利物浦跃起积分榜第六

在蓝军继续沉沦的同时，“红军”利物浦（Liverpool）在近期呈崛起之势，在星期四的另一场比赛2比1力挫西哈姆（West Ham），再度进入争夺下赛季欧战行列。

帕奎塔（Paqueta）在开赛后12分钟，为主场作战的“铁锤帮”拔下头筹，哈克波（Gakpo）六分钟后，为红军收复失地，马蒂普（Matip）第67分钟为利物浦攻入制胜球。

经历了这场胜利后，红军在积分榜来到第六的位置，只落后第五的阿斯顿维拉（Aston Villa）一分，并且有一场比赛在手。