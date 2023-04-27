加时赛险胜公鹿 热浪晋级次圈

（密尔沃基综合电）历经加时，迈阿密热浪（Miami Heat）星期四（4月27日）客场128比126险胜密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），以4比1的总比分晋级季后赛次圈。

与东部头名公鹿的对决，热浪以3比1抢到赛点，将常规赛冠军逼到了悬崖边。此役客场作战，热浪本可以不必全力争胜，将晋级的机会留到主场。但球队在大部分时间落后的逆境下，将求胜意志展现得淋漓尽致。

热浪球队主力巴特勒（Butler）此役砍下全场最高的42分、八个篮板和四次助攻，加上常规时间最后时刻的绝平、加时赛的关键发挥，巴特勒无疑是球队晋级次圈的最大功臣。

他在赛后直言：“我们是一支顽强的队伍。无论发生什么，我们都会团结在一起。”

此役空砍38分和20个篮板的“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）赛后认为，在体育竞技中，没有失败可言。“日子有好有坏、比赛有赢有输，机会有些时候轮到你，可有些时候并不会。这就是体育的意义所在，你不可能每次都赢。”

输球后，安特托孔波愣坐场边。（路透社）

当天的另外几场比赛，孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）116比99击败洛杉矶湖人（LA Lakers），将总比分追至2比3。金州勇士（Golden State Warriors）123比116击败萨克拉门托大王（Sacramento Kings），总比分3比2领先。