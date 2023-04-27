1比4惨败给曼市 炮兵两分优势如同虚设

阿申纳虽在惨败给曼市后，仍以两分领先对手，但相信本周末之后，他们就得让位了。

（曼彻斯特综合电）尽管“炮兵”阿申纳（Arsenal）在星期四（4月27日）的英超榜首大战客场以1比4惨败给曼市（Man City）后，仍以两分的优势领跑，但相信即便是最乐观的阿申纳球迷，心里都非常清楚，球队不太可能实现阔别19年后重夺英超冠军的梦想了。

事实上，之前连续与利物浦（Liverpool）、西哈姆（West Ham），以及南安普敦（Southampton）踢和，已见炮兵渐渐失去节奏，甚至给人“脚软”的感觉。因此他们本仗客场不敌状态极佳的曼市，一点也不让人意外，只是巨大的比分差距，让人有些始料不及。

炮兵主帅阿特塔（Arteta）赛后坦言：“在伊蒂哈德球场，我们各方面都输给曼市。我们今天的表现和真实实力相去甚远。”

哈兰德闪耀全场 两传一射破英超单季进球纪录

曼市首席射脚哈兰德在攻入他本季英超的第33球，打破纪录后，解开长发庆祝。（路透社）

这原本是一场榜首大战，岂料炮兵本仗却完全遭曼市碾压。开赛仅七分钟，比利时中场德布吕纳（De Bruyne）就在前锋哈兰德（Haaland）的助攻下，为曼市取得梦幻开局。

值得一提的是，以往都是德布吕纳助攻哈兰德进球，但两人这次却身份对调，哈兰德甚至在第54分钟二度助攻德布吕纳进球。

对此，曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）说：“凯文（德布吕纳）和埃尔林（哈兰德）默契非凡，今天我们尽可能使用了它。”

德布吕纳在攻入他的第二个进球前，还有一次助攻。曼市在上半场伤停补时第一分钟获得一个自由球，德布吕纳主罚将球吊入小禁区左侧，后卫斯通斯（Stones）高高跃起，头槌破门。

此球原本被判越位无效，但在录像助理裁判（VAR）介入后被改判为有效。

后卫霍尔丁（Holding）在第86分钟为炮兵攻入一个“面子球”，但随着哈兰德在完场前补时第五分钟攻入一个他应得的进球，曼市不仅重夺三球优势，这名挪威国脚还以33球打破了由利物浦前锋萨拉赫（Salah）在2017-2018赛季创造的单赛季英超进球纪录。

瓜帅：命运掌握在我们手里

炮兵被曼市打得毫无脾气，主帅阿特塔认为，现在最重要的是让球员振作起来。（路透社）

曼市接下来将对垒富勒姆（Fulham）、西哈姆和利兹（Leeds）。“瓜帅”认为，这三场比赛非常重要，但更重要的是，球队现在已掌握着自己的命运。

的确，曼市目前比炮兵少赛两场，本周末只要战胜富勒姆，就能在炮兵轮休的情况下，登上英超榜首。这也让实现英超三连冠的伟业指日可待。

相反地，这场败仗则让炮兵有些茫然。当被问及球队是否需要赢得剩余五场联赛才能保住重夺英超冠军的希望时，阿特塔说：“我也不知道我们需要什么，但可以肯定的是，我们首先得让球员们振作起来。”

阿申纳最后五轮联赛的对手是切尔西（Chelsea）、纽卡斯尔（Newcastle）、布赖顿（Brighton）、诺丁汉森林（Nottingham Forest）和狼队（Wolverhampton）。尽管切尔西近来表现糟糕，但同城战总能给予球队额外的动力。纽卡斯尔和布赖顿则是本季状态非常好的球队，除非炮兵能在这三场关键战中取得好成绩，否则最后两场才获胜，恐怕也为时已晚。