两局轻取约旦选手 骆建佑挺进亚锦赛八强

我国男单骆建佑星期四（4月27日）在迪拜举行的亚洲羽毛球锦标赛以2比0轻取约旦选手阿尔沙尼克（Bahaedeen Ahmad Alshannik），顺利晋级男单复赛。

首局比赛，骆建佑打得相对轻松，开局在1比3落后的情况下，连拿12分，最终以21比14拿下第一局。

次局，双方开局打得有些胶着。当比分来到9比9时，骆建佑把握住机会连得三分，扩大领先优势，最终再以21比14拿下比赛。两局比赛耗时30分钟。

比赛后，骆建佑坦言，他对自己本场比赛的表现感到满意。他说：“我觉得今天我发挥得还算不错。现在就是想回去好好休息，准备一下明天的比赛。”

骆建佑将在下一轮对垒香港选手李卓耀，后者稍早前以两个21比18战胜中国选手石宇奇，成功闯进复赛。

混双方面，我国混双夫妻档许永凯／陈薇涵不敌世界第一的中国“雅思”组合郑思维／黄雅琼，止步16强。两局比分为13比21和9比21，耗时25分钟。

谈及本场比赛的表现，陈薇涵说：“为了追上他们的水平，我们打得很卖力。但这对世界排名第一的组合表现得非常稳定，而且很少出现失误，这也让我们的分差逐步扩大。”

女单去年决赛戏码提前上演

女单赛场方面，来自日本的世界冠军山口茜直落两局，以21比17和21比13淘汰世界排名第36的台湾选手宋硕芸，将在八强赛中与不战而胜的中国选手王祉怡相遇。

王祉怡的16强对手原本是泰国的李美妙，但后者稍早前因故弃权，让王祉怡直接晋级。

随着山口茜和王祉怡在八强赛场相遇，这也意味着去年女单决赛戏码将提前上演。上届赛事，王祉怡以15比21、21比13和21比19逆转山口茜，夺得2022年亚洲羽毛球锦标赛女单冠军。

另外，曾于2014年和2016年在迪拜获得BWF超级系列赛总决赛女单冠军的台湾好手戴资颖于星期四，也以21比18和21比6轻取日本选手仁平菜月，顺利挺进女单八强。