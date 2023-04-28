马德里公开赛再遭一轮游 默里仍希望冲刺法网

（马德里综合电）世界前第一的英国名将默里（Murray）星期四（4月27日）在马德里网球公开赛遭遇一轮游，但他透露，还是希望继2020年后，再次征战法国公开赛。

默里在马德里公开赛首圈以2比6、6比7（7比9）不敌世界排名第164的意大利球员瓦瓦索里（Vavassori）而遭淘汰。他早前在蒙特卡洛大师赛也同样在第一圈被淘汰。

红土赛季的首两场比赛都失利，又有报道指35岁的默里将不参加5月底举行的法国公开赛以更专注地备战温布登网球赛，但默里接受记者采访时透露，他将把握参与大满贯赛事的每一个机会。

默里：争取机会冲刺大满贯赛事

这位三届大满贯赛事冠军得主说：“我希望能参加（法国公开赛），因为坦白说我不知道自己接下来是否还有机会出赛了。当我觉得健康，体能能应付时，我想尝试一下。”

“我当然也有争取温布登冠军的野心，不过我知道现在坐在这里，这个听起来有点不切实际，但我相信有那个可能性。我希望做对的事，那就是争取机会冲刺大满贯赛事。”

默里在2016年打进法国公开赛决赛，但败给塞尔维亚天王乔科维奇（Djokovic）无缘冠军，隔年止步半决赛，此后在这项赛事只亮相过一次。马德里公开赛的失利对他来说，无疑是一次信心的打击。

默里以“惨不忍睹”形容这场败仗，他说：“（在对垒瓦瓦索里比赛的）第二盘中，我虽然打得比较好，有一些积极迹象，但我犯的好些失误简直不可理喻。”