扭转两球劣势 热刺英超2比2逼和曼联

（伦敦综合电）经历上一轮对垒“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）的惨败后，“热刺”托特纳姆（Tottenham）在本地时间星期五（4月28日）凌晨的英超联赛展现顽强个性，从0比2的逆境下连追两球，以2比2逼和“红魔”曼联（Man Utd）。

这场和局对于志在争四的热刺作用不大，不过在经历上一轮惨败，赛季第二度换帅后，能从积分榜第四的红魔手上拿走一分，表现还是值得肯定。

经过这场比赛后，热刺回到了积分榜第五的位置，凭借净胜球优势超越第六的阿斯顿维拉（Aston Villa），不过他们距离第四的曼联仍有六分之遥，并且多赛两场，要在赛季最后五轮比赛扳回这个劣势，几乎是不可能的任务，欧冠资格基本上已离热刺而去，球队现在所能争取的只有欧洲联赛资格。

热刺临时主帅梅森（Mason）赛后表扬球队上轮联赛在纽卡斯尔遭遇1比6惨败后，在这场比赛所展现的反弹能力。

他说：“在足球赛上，你会赢、输或和，不过最重要的是大家要团结，发挥团队的力量。我有一支愿意战斗的团队。”

红魔主帅：一些球员未全力以赴

在这场主场战役，热刺一开局就遭遇打击，似乎注定要延续上一场的颓势。桑乔（Sancho）第七分钟就为红魔拔下头筹，拉什福德（Rashford）在半场结束前锦上添花，为曼联建立2比0的半场优势。边卫波罗（Porro）在第56分钟凌空射门为热刺扳回一球，孙兴慜在第79分钟扳平比分。

在梅森表扬球队反弹能力的同时，红魔主帅滕哈格（ten Hag）则指一些球员没有百分百付出，才会丢失两球优势。他说，紧密的赛程或许是其中一个因素，但不能作为这场和球的借口。

曼联主帅滕哈格认为一些球员没有百分百付出，导致丢失两球优势。（路透社）

他说：“恢复的时间是足够的，我们的球员被要求为这场比赛做好准备，不过他们今天并没有。一些人以为付出90%就行了，我们也失去了专注力。”

曼联刚在四天前的英格兰足总杯半决赛淘汰了布赖顿（Brighton），他们上周也与西班牙球会塞维利亚（Sevilla）踢了一场欧洲联赛。

滕哈格说：“我知道球员不是机器人，这是个艰难的赛程。不过当你是代表曼联踢客场战役，不论在任何环境，你都必须倾尽所有。”

这场和局后，曼联在积分榜上排名第四，落后第三的纽卡斯尔两分，但有一场比赛在手。