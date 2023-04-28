客场擒鹰 绿衫军挺进东岸半决赛

凭借斯玛特的穿针引线，凯尔特人在末节打出一波11比0的攻势，以4比2的总比分晋级季后赛东岸半决赛，接下来将面对76人。

“双探花”合砍62分，助“绿衫军”波士顿凯尔特人（Boston Celtics）星期五（4月28日）在客场128比120战胜亚特兰大鹰（Atlanta Hawks），晋级NBA东岸半决赛。

绿衫军此役开局便先声夺人，打出12比2的进攻高潮，鹰队随后回敬了一波12比4，以34比35结束第一节，仅落后一分。在之后的两节比赛中，双方打得难解难分，胜负的悬念保持到了第四节。末节比赛，霍福德（Horford）和塔图姆（Tatum）接连投中三分球，率领绿衫军打出一波11比0的攻势，鹰队追分无果，凯尔特人以总比分4比2终结这个首轮系列赛。

凯尔特人“双探花”布朗（左）和塔图姆（右），阻止鹰队前锋柯林斯接近篮筐。（路透社）

“双探花”布朗（Brown）和塔图姆此役分别取得32分和30分数据，表现亮眼。塔图姆赛后形容，比赛必须等到最后的四分钟，才分出胜负。“在比赛最后的四分钟，我们打出了王者风范。我们在赛前就曾说过，要不惜一切代价赢得比赛。”

绿衫军另一主力斯玛特（Smart）此役贡献22分，并在第四节成功串联起了整支球队的进攻。主帅马祖拉（Mazzulla）对其称赞道：“他让球队发起了闪电攻势，他做出了正确的判断。”

斯玛特的出色表现也令鹰队控卫特雷·杨（Trae Young）感到非常难受。此役空砍30分和10个篮板的特雷·杨赛后坦言，他根本防不住斯玛特，称斯玛特在下半场打得越来越有侵略性，并对自己进行贴身防守。“再加上赛场上高强度的身体对抗，比赛变得越来越艰难。”

随着此役的获胜，绿衫军下一轮将面对费城76人（Philadelphia 76ers），后者早早就以4比0的总比分横扫布鲁克林网（Brooklyn Nets）晋级。

大王灰熊命悬一线 第六场战役须再爆发

星期六（29日）将进行两场季后赛首轮赛事，金州勇士（Golden State Warriors）将回到主场迎战萨克拉门托大王（Sacramento Kings），孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）作客洛杉矶湖人（LA Lakers）。勇士手握赛点又占据主场优势，大王此役恐凶多吉少。灰熊此役若能顶住湖人的攻势，下一轮回到主场估计还有胜算可言。

勇士两大射手柯里（左）和汤普森，将会是大王下一场比赛的重点盯防对象。（法新社）

本赛季勇士的主场战绩非常强悍，在常规赛中拿到33胜8负，季后赛前两个主场也都战胜了大王，在心理上已经占据了明显优势。

对于大王来说，他们已经没有任何退路，只要输球就将告别本赛季，时隔17年后再进季后赛的他们肯定不会轻易放弃，此役必将殊死一搏。

经验相对不足的灰熊，下一仗若能在客场顶住湖人的攻势，第七场有望占据主场之利，拿下系列赛。（路透社）

灰熊这边，球队在系列赛前四场之后，以1比3的总比分落后湖人，让许多人大跌眼镜，毕竟他们在常规赛取得51胜31负的战绩，在西岸排名老二，而湖人是通过季后赛附加赛才艰难晋级的队伍。

不过，在双方的第五场比赛中，灰熊成功在主场以116比99大胜挽救赛点，重新看到了晋级西岸半决赛的希望。

灰熊这支球队相对年轻，经验不足，在赛场上许多关键时刻容易掉链子，如果球队能够在客场顶住湖人攻势，第七仗有望占据主场之利，拿下系列赛。