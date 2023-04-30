LIV高尔夫球赛 古奇加洞后险胜加西亚

美国高尔夫球选手泰勒·古奇（Talor Gooch）星期天（4月30日）双喜临门，不仅在LIV高尔夫球联赛（LIV Golf League）新加坡站成为该联赛首名连夺两站冠军的球员，同时帮助“牧场山羊”（RangeGoats）团队夺得LIV团体赛冠军。

古奇前一周刚在澳大利亚阿德莱德赛站夺冠，此役与2017年美国大师赛冠军塞尔吉奥·加西亚（Sergio Garcia）激战到最后一轮未能分出胜负，两人在三轮比赛后均打出比标准杆少17干的196杆成绩，只能加洞分胜负。

两人在第18号洞进行加洞赛，古奇打出一记“柏蒂”（比标准杆低一杆），惊险取胜，并收获400万美元（约合670万新元）奖金。

西班牙籍高尔夫球选手加西亚推杆进洞，握拳庆祝。（陈斌勤摄）

美国选手布鲁克斯·科普卡（Brooks Koepka）以低于标准杆16杆的成绩取得第三名。

科普卡在比赛中挥杆，吸引大批球迷围观。（陈斌勤摄）

古奇在场边接受媒体采访时说：“今天是高尔夫球之神选择与我站在同边的一天。塞尔吉奥是这一代球员其中一名最优秀的，能在比赛上与他竞争，并成功击败他，是我永远不会忘记的。”

今年的LIV高球赛共有14站赛事，新加坡是第五站，接下来他们将前往美国的塔尔萨准备第六站赛事。古奇和他的团队都十分期待能够再次来新参赛，称赞新加坡是一座美丽的城市，有着众多热情球迷。

新加坡站 “牧场山羊”夺冠

与此同时，由古奇、巴巴·沃森（Bubba Watson）、托马斯·皮特斯（Thomas Pieters），以及哈罗德·瓦尔纳三世（Harold Varner III）组成的“牧场山羊”队，在上周的阿德莱德站以一杆之差不敌由六次大赛得主、美国名将菲尔·米克尔森（Phil Mickelson）领衔的“四条A”队（4Aces），屈居团体赛亚军。此役卷土重来，“牧场山羊”队在新加坡站以低于标准杆37杆的总杆数夺冠。